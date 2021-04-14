Dışişleri Bakanlığı: Kimyasal silah kullanımı savaş suçudur

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de ordunun 4 Şubat 2018'de kullanılan klor gazı saldırısı iddiasıyla ilgili Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ) yayımladığı rapora ilişkin "Kimyasal silah kullanımı, Kimyasal Silahlar Sözleşmesinin ağır bir ihlali olmasının yanı sıra, insanlığa karşı suç ve savaş suçudur" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, KSYÖ Soruşturma ve Tespit Ekibi'nin Suriye'deki kimyasal silah saldırılarına ilişkin yayımladığı 2'nci raporla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla ihdas edilen, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Soruşturma ve Tespit Ekibi, 12 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı ikinci raporunda, 4 Şubat 2018 tarihinde Serakib'de vuku bulan klor gazı saldırısının, rejim tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmiş bulunmaktadır".

"Cezasız kalmaması çağrımızı yineliyoruz"

Yapılan açıklamanın devamında, KSYÖ'nün yayımladığı rapora vurgu yapılarak, "Soruşturma ve Tespit Ekibi, bir kimyasal silah saldırısında daha rejimin sorumluluğunu ortaya koymuştur. Kimyasal silah kullanımı, Kimyasal Silahlar Sözleşmesinin ağır bir ihlali olmasının yanı sıra, insanlığa karşı suç ve savaş suçudur. Bu vesileyle, uluslararası hukukun vahim bir ihlalini oluşturan söz konusu saldırılarının sorumlularının cezasız kalmaması gerektiğine dair çağrımızı yineliyoruz. Türkiye, BM ve KSYÖ başta olmak üzere, Suriye'de hesap verilebilirliğin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir" denildi.

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