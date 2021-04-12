Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü: Suriye'nin Şubat 2018'de klorin bombası kullandığına inanmak için haklı gerekçeler var

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Suriye'de ordunun Serakib kentinde 4 Şubat 2018'de düzenlediği saldırıya dair ikinci raporunu yayınladı.

Örgüt, Suriye Hava Kuvvetleri'ne bağlı Kaplan Güçleri'nden bir helikopterin saat 21:22 civarında en az bir klorin silindirini kentin üzerine bıraktığına inanmak için haklı gerekçeler olduğunu duyurdu.

Saldırıda bir gaz geniş bir alana yayılmış, 12 kişiyi etkilemiş ve mide bulantısı, göz hassasiyeti, nefessizlik, öksürük gibi belirtiler göstermelerine yol açmıştı. Hayatını kaybeden olmamıştı.

Suriye hükümeti rapora dair henüz bir açıklama yapmadı. Fakat Suriye ve onu destekleyen Rusya daha önceki açıklamalarında bu tür saldırıların Suriye'yi zor duruma düşürmeyi hedefleyen muhalifler tarafından yapıldığını savunuyordu.

OPCW, saldırının Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın muhalifleri tarafından yapıldığına dair hiçbir emare olmadığını söyledi.

1997'de Kimyasal Silahlar Anlaşması ile kurulan örgüt, faaliyetleri nedeniyle 2013'te Nobel Barış Ödülü almıştı.

Bugüne kadar dünyadaki kimyasal silah stokunun yüzde 98'i OPCW gözetiminde yok edildi.