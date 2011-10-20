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Politika

Dışişleri Bakanlığı: Kaddafi'nin ölümü acı bir ders

Dışişleri Bakanlığı, ''Muammer Kaddafi'nin ve kırk yılı aşkın süren otokratik rejiminin akıbetinin'' bölgede...

20 Ekim 2011 03:00

T24 - Dışişleri Bakanlığı, ''Muammer Kaddafi'nin ve kırk yılı aşkın süren otokratik rejiminin akıbetinin'' bölgede cereyan eden değişim ve demokratik dönüşüm hareketleri bakımından tüm boyutlarıyla dikkate alınması gereken ''acı bir ders teşkil ettiğini'' bildirdi. 

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Muammer Kaddafi'nin ölümünün tarihi bir dönüm noktası olduğu belirtilerek, bu gelişmeyle Libya'da yeni bir dönemin başladığı vurgulandı.


Açıklamada, şöyle denildi:

''Sayın Başbakanımız, Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve Libya halkının özgürlük, adalet ve demokrasi uğrunda verdiği haklı mücadelenin kesin bir zaferle sonuçlanmış olmasından duyduğumuz memnuniyeti bildirmiştir. Abdülcelil, öncelikle, ülkemizde meydana gelen terör saldırıları nedeniyle başsağlığı dileklerini iletmiş, ayrıca, Türkiye'nin Libya halkına verdiği destekten dolayı şükranlarını sunmuştur.

Türkiye, Libya'da daha fazla kan dökülmesinin engellenmesi için Kaddafi'nin yakınlarının ve devrik rejim mensuplarının bir an önce adalete teslim olmalarını beklemektedir.''



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