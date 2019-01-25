Dışişleri Bakanlığı 402 soru önergesinden hiçbirini cevaplamadı

Hülya Karabağlı*

Dışişleri Bakanlığı 27. Yasama Döneminde, kendisine yöneltilen 402 yazılı soru önergesinden hiç birine cevap vermedi.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, İyi Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli’nin 27. Yasama Dönemi’nde işleme alınan soru önergelerinin muhataplarına ve son durumlarına ilişkin soru önergesini yanıtladı. Şentop’un verdiği bilgilere göre, 10 Ocak 2019 itibariyle 27. Yasama Dönemi’nde toplam 6.944 adet yazılı soru önergesi işleme alındı. Soru önergelerinden 298 yasal süresi içinde cevaplandırıldı. 1834’ü süresi geçtikten sonra cevaplandırılırken 4.705 soru önergesi ise cevaplandırılmadı. İşlemde bulunan yazılı soru önergesi sayısı da 105.

En çok yazılı soru önergesi verilen makam Cumhurbaşkanı Yardımcılığı (Fuat Oktay) oldu. 1.543 yazılı soru önergesinden, süresi içinde cevap verilenlerin sayısı 69 oldu. Süresi geçtikten sonra cevap verilen soru önergesi 313 olurken cevaplanmayan önerge sayısı ise 1.153 oldu.

En çok yazılı soru önergesi yöneltilen ikinci kurum 556 sayısı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oldu. Bakanlık bu soru önergelerinden yalnızca 10 tanesine, süresi geçtikten sonra cevap verdi. 541 soru önergesi ise cevaplanmadı.

Kendisine yöneltilen 402 yazılı soru önergesinden hiç birine cevap vermeyen tek kurum ise Dışişleri Bakanlığı oldu.