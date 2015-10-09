T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı: Suriye'den yeni bir göç dalgası bekliyoruz, endişeliyiz

Bilgiç, Rusya'nın hava operasyonları nedeniyle Suriye'den yeni bir göç dalgası olabileceğini söyledi

09 Ekim 2015 18:57

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Suriye'den yeni bir göç dalgası beklendiğini açıklayarak, “Bu konuda endişeliyiz. Gerekli tedbirler alınıyor" dedi.

Rusya ile yaşanan hava sahası ihlali krizi konusunda da açıklamalarda bulunan Bilgiç, "Rusya'nın hava operasyonları nedeniyle Suriye'den yeni göç dalgası ihtimali mevcut, bu konuda endişeliyiz. Gerekli tedbirler alınıyor" dedi. NATO'nun Türkiye'ye askeri güç göndermeye hazır olduğunu söylemesi ile ilgili olarak ise konsey kararı gerektiğini belirten Bilgiç, “Şu aşamada böyle bir talebimiz bulunmuyor" dedi.

Dışişleri Sözcüsü, Rusya'dan sınır ihlali konusunda bilgi vermek üzere şu ana kadar herhangi bir heyet gelmediğini belirtti.

Bilgiç ayrıca, "Patriot savunma sistemleri de dahil, savunma yeteneklerimizin artırılması için NATO nezdinde ve ikili temelde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

ETİKETLER

suriyegöçmenrusyanatoasker göndermesavaş

İlgili Haberler

NATO'nun "Türkiye'ye asker göndermeye hazırız" açıklamasına Dışişleri'nden yanıt: Talebimiz yok

Rusya’dan askeri heyet talebinde bulunduklarını dile getiren Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, "buna henüz yanıt gelmediğini" ifade etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24