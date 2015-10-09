Dışişleri Bakanlığı: Suriye'den yeni bir göç dalgası bekliyoruz, endişeliyiz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Suriye'den yeni bir göç dalgası beklendiğini açıklayarak, “Bu konuda endişeliyiz. Gerekli tedbirler alınıyor" dedi.

Rusya ile yaşanan hava sahası ihlali krizi konusunda da açıklamalarda bulunan Bilgiç, "Rusya'nın hava operasyonları nedeniyle Suriye'den yeni göç dalgası ihtimali mevcut, bu konuda endişeliyiz. Gerekli tedbirler alınıyor" dedi. NATO'nun Türkiye'ye askeri güç göndermeye hazır olduğunu söylemesi ile ilgili olarak ise konsey kararı gerektiğini belirten Bilgiç, “Şu aşamada böyle bir talebimiz bulunmuyor" dedi.

Dışişleri Sözcüsü, Rusya'dan sınır ihlali konusunda bilgi vermek üzere şu ana kadar herhangi bir heyet gelmediğini belirtti.

Bilgiç ayrıca, "Patriot savunma sistemleri de dahil, savunma yeteneklerimizin artırılması için NATO nezdinde ve ikili temelde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.