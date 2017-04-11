Dışişleri Bakanı: Suriye yönetiminin hâlâ kimyasal silahı var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırı hakkında G7 Zirvesi'nde konuştu. Çavuşoğlu, "Elimizdeki bulgular Suriye yönetiminin hâlâ kimyasal silah kapasitesinin olduğunu gösteriyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano'nun çağrısı üzerine G7 bakanları ile Türkiye, BAE, Suudi Arabistan, Ürdün ve Katarlı mevkidaşları, Suriye meselesinin ele alındığı özel oturumda bir araya geldi.

"ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, G7 toplantısından sonra biliyorsunuz Moskova'yı ziyaret edecek. Burada Moskova ile konuşulması gereken konuları konuştuk" diyen Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Artık bu rejimle Suriye'nin devam edemeyeceği aşikardır. Ve bu konuda geçiş hükümetini bir an önce hayata geçirmek gerekir. Suriye'nin geleceğini garanti altına almak için siyasi süreci işletip, ateşkesi tam anlamıyla tüm ülkede sağlamak lazım. Bu arada, terör örgütleriyle de DAEŞ ve El Nusra ile de mücadeleye devam."

"Rusya, Esad'sız bir Suriye için ikna edilmeli"

"Sadece kimyasal silahlarla değil tank ve diğer konvansiyonel silahlarla da rejimin, muhalefeti vurmaya, masum insanları öldürmeye devam etmemesi gerekiyor. Bunun engellenmesi gerekiyor. Çünkü ateşkesten bu yana rejim, sık sık ateşkesi ihlal ediyor. Bombalama yapıyor, tankları, varil bombalarını kullanıyor. Bunların da engellenmesi gerekir."

"Burada özellikle İdlib'e saldırabileceklerini, buna da hazır olmamız gerektiğini vurguladık. Artık, Esad'sız bir Suriye için Rusya'nın da ikna edilmesi gerektiğini de keza vurguladık. Fikirdaş ülkeler, aşağı yukarı bu meyanda görüşlerini belirttiler. Ama biz en iyi çözümün siyasi çözüm olduğunun altını çizdik. Siyasi çözüm için de anlamlı sonuç getirici müzakerelerin başlaması gerekiyor"

"Terör örgütleriyle mücadelenin devam etmesi gerekiyor"

"Şu anda, rejimin oyalama stratejilerini de artık sonlandırmamız gerekiyor. Gerçek anlamda geçiş hükümeti ve anayasa, seçimler, bu aşamaya doğru Suriye'nin gitmesi lazım. Başta da söylediğim gibi bunlar yapılırken, DAEŞ gibi terör örgütleriyle de devam edilmesi gerekiyor."

Mevlüt Çavuşoğlu, rejimin yine kimyasal silah saldırısı düzenleme olasılığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizim de elimizdeki bilgilere göre, rejimin elinde halen bu kapasite var. Kimyasal silah kullanma kapasitesi var. Daha önce rejim 2013'te kimyasal silah kullandıktan sonra uluslararası örgütlerin çabası olmuştu kimyasal silahların Suriye'den temizlenmesi ve rejimin elindeki tüm kimyasal silahların alınmasıyla ilgili. Öyle görünüyor ki, ya rejim burada yine dürüst davranmadı ve bu kimyasal silahların bir kısmını vermedi ya da daha sonra rejim bunu bir yerden elde etti, birileri verdi. Ya onu destekleyen ülkeler ya da gruplar, terör örgütleri rejimin yanında kim varsa Bunlardan almış olabilir. Bu iki seçenek dışında başka seçenek yok. Ya o zaman vermedi ya da daha sonra bir şekilde bunları elde etti. Bunun tekrar kullanılmasının da engellenmesi gerekiyor. Esed rejimi gitmediği sürece tüm riskler var olduğu gibi hatta artarak devam eder. Bu da Suriye'nin geleceği için sağlıklı bir durum değil."

Sosyal medya hesabından paylaştı

Bakan Çavuşoğlu da programa dair Twitter hesaından "İtalya'daki Fikirdaş Ülkeler Toplantısında, Suriye'deki son gelişmeleri ve önümüzdeki dönemi değerlendirdik" mesajı ile fotoğraflar paylaştı.

Yeni şafak gazetesinde yer alan habere göre, G7 Zirvesi'nde konuşan Çavuşoğlu, "Esed gitmeden, tüm riskler artarak devam ediyor. Esed'siz bir Suriye için Rusya ikna edilmeli" dedi.