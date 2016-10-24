Dışişleri Bakanı: Musul operasyonuna kadar 700, Başika'da 17 DAEŞ'li öldürdük; koalisyonda dört F-16'mız var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak yönetimi, peşmerge güçleri ve Koalisyon'un ortaklığında başlayan Musul operasyonuna kadar en fazla IŞİD militanını etkisiz hâle getiren ülkenin Türkiye olduğunu ileri sürdü. Çavuşoğlu "Başika kampında bulunan kuvvetlerimiz Musul operasyonuna kadar 700'den fazla DEAŞ teröristini etkisiz hale getirmiştir. Cerablus bölgesindeki katkımız da ortada, sanıyorum hiçbir ülke tek başına bu kadar teröristi etkisiz hale getiremez. Musul operasyonu başladığı günden bu yana yine oradaki kuvvetlerimiz obüs atışları, havan atışlarıyla, 17 teröristi öldürmüştür" dedi. Öte yanda Koalisyon içinde 4 Türk F-16'sının bulunduğunu ilk kez açıklayan Çavuşoğlu, "Bu havadan desteğin nasıl yapılacağına koalisyon güçleri ile askerlerimiz karar veriyor" diye konuştu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault'yla ortaklaşa düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Musul operasyonuyla ilgili sorularınıza gelecek olursak, Musul operasyonuna çok yönlü bir şekilde katkı sağlıyoruz. Kuzey Irak'ta eğittiğimiz peşmerge güçleri operasyona katıldılar. Başika kampında eğittiğimiz Ninova grupları da aktif bir şekilde operasyonun içindeler. Diğer taraftan 4 tane F-16 jetimiz de koalisyonun içinde yer alıyor hava operasyonlarına katılmak için. Bu havadan desteğin nasıl yapılacağına koalisyon güçleri ile askerlerimiz karar veriyor.

"Başika kampında bulunan kuvvetlerimiz Musul operasyonuna kadar 700'den fazla DEAŞ teröristini etkisiz hale getirmiştir. Cerablus bölgesindeki katkımız da ortada, sanıyorum hiçbir ülke tek başına bu kadar teröristi etkisiz hale getiremez.

"Musul operasyonu başladığı günden bu yana yine oradaki kuvvetlerimiz obüs atışları, havan atışlarıyla öldürdüğü terörist sayısı ise 20'ye yaklaşmıştır, 17 teröristi öldürmüştür.

"Hepimizin ortak amacı, Suriye ve Irak'tan DAEŞ'i temizlemektir. Irak bizim komşu ve kardeş ülkemizdir. Irak'ın toprak bütünlüğü ve güvenliği bizim kendi güvenliğimiz kadar önemlidir.

"Herkes tabii Suriye'den Türkiye'ye gelen mültecileri konuşuyor, oysa bugüne kadar Irak'tan 300 bin mülteci Türkiye'ye gelmiştir. Ayrıca Kuzey Irak'ta kurduğumuz kamplarda 40 bin civarında evlerinde edilmiş insanlar yaşıyor. Her gün yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Biraz önce sevgili dostum Türkiye sadece DAEŞ ile FETÖ ile değil, aynı zamanda PKK terör örgütüyle de mücadele ediyor.

"Ve maalesef Irak'tan çok sayıda PKK teröristi ülkemize geliyor ve saldırı gerçekleştiriyor. Şimdi de Sincar'ı ikinci bir Kandil yapmak istiyorlar. Biz de uluslararası hukuktan kaynaklanan yetkimize dayanarak PKK'nın Kuzey Irak'ta yapılanmasına daha çok müdahale edeceğiz, burada varlık göstermelerine müsaade etmeyeceğiz. Sınırın diğer tarafında aldığımız ve alacağımız tedbirlerle de bu bölgenin bizim için güvenli bölge olmasını da sağlayacağız. Teşekkür ediyorum."