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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan Türk gemisi hakkında açıklama: Gemi Gabon karasularında

24 Ocak 2021 11:18

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine açıklarında Türk mürettebatın yönettiği Liberya bayraklı geminin korsanlar tarafından rehin alınması hakkında açıklama yaptı. Çavuşoğlu, geminin Gabon karasularına ulaştığını bildirdi.

NTV'ye konuşan Çavuşoğlu, "Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz" dedi.

Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknik personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız.

Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz. Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Süreci yakından takip ediyoruz.

Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var onu da gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız."

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