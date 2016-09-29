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Politika

Dışişleri Bakanı: FETÖ soruşturması son derece karmaşık bir hâl alınca OHAL'i uzattık

"İran ile insanı yardım ve ateşkesi görüştük"

29 Eylül 2016 16:30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında alınan “OHAL’in uzatılmasına yönelik tavsiye kararına” ilişkin olarak “FETÖ soruşturmasının karışık olması yüzünden OHAL’in uzaltılması gündeme geldi” yorumunda bulundu. Çavuşoğlu, "Biz üç aylık OHAL ilan ettikten sonra 3 aydan önce bile süreci tamamlamak arzusundaydık. Fakat FETÖ'yle ilgili soruşturmalar derinleştikçe yeni boyutlar ortaya çıkıyor. Son derece karmaşık bir durum" dedi.

"Rusya samimi bir şekilde ateşkes ve insani yardımlar için bizimle işbirliği yapmak isterse biz buna hazırız" diyen Bakan Çavuşoğlu, "İran ile insanı yardım ve ateşkesi görüştük" ifadesini kullandı. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics'in ortak basın açıklamasından satır başları şöyle:

Çavuşoğlu: "Her şeyden önce biz Suriye'de ateşkesin sağlanması insani yardımların ulaştırılması ve siyasi çözüm için alınan tüm kararları destekledik. Kararların alınmasına ve uygulanmasına katkı sağladık. Maalesef bugüne kadar ateşkesin ihlal edilmesi ve insani yardımların ulaştırılmasındaki engellere bakınca, bunun ihlal eden ve yardımların ulaşmasını engelleyen rejim ve rejimin destekçileri olmuştur. En son ABD ve Rusya arasında varılan anlaşmaya da güçlü destek verdik, uygulanması için elimizden geleni yaptık. BM ile beraber insani yardımların ulaştırılması için gerekli çalışmayı yaptık. TIR'lar bizim sınırımızın öteki tarafına geçti.

"Maalesef o TIR'lar ya engellendi, ya da Halep'e doğru giderken rejim tarafından vuruldu. Son 5 yılda Suriye'de ilk defa rejim ve destekçileri tarafından savaş suçu işlenmiyor, defalarca siviller öldürülerek Suriye'de savaş suçları işlenmiştir. Son anlaşma da uygulanmadığına göre ateşkes ve siyasi çözüm için çabalarımızı sürdürmemiz gerekiyor.

"Dün İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif buradaydı. Ateşkesi nasıl sağlayabiliriz, insani yardımları nasıl ulaştırabiliriz bunları görüştük. İlişkilerimizin normalleşmesinden sonra Rusya'yla da bunları görüşmeyi umuyoruz. Rusya samimi bir şekilde ateşkes ve insani yardımlar için bizimle işbirliği yapmak isterse biz buna hazırız.

"Biz üç aylık OHAL ilan ettikten sonra 3 aydan önce bile süreci tamamlamak arzusundaydık. Fakat FETÖ'yle ilgili soruşturmalar derinleştikçe yeni boyutlar ortaya çıkıyor. Son derece karmaşık bir durum."

 

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