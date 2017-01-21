Dışişleri Bakanı: El Bab'dan sonrası Rakka'ya yöneleceğiz; PYD ile karşı karşıya gelirsek savaşırız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni ABD Başkanı Donald Trump’ın yemin töreni için gittiği Washington’da, Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson ve Savunma Bakanı adayı James Mattis'le görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Washington Post gazetesine de bir röportaj verdi. Fethullah Gülen’in iadesiyle ilgili, "Türkiye'nin Gülen'in iadesi talebine Trump yönetiminden erken olumlu bir yanıt bekliyoruz" dedi. Ayrıca Türkiye'nin El Bâb'dan sonra Rakka'ya yöneleceğini ve PYD ile karşı karşıya gelinirse savaşılacağını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Trump'ın IŞİD'le mücadeleye yeni bir enerji getirmesinin yanı sıra YPG sorununu çözeceğine olan inancını dile getirdi.

Al Jazeeria'nın haberine gçre, ABD Başkanlığı görevini Barack Obama'dan devralacak Donald Trump'ın yemin törenine katılmak için Washington'da olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Rex Tillerson ve Savunma Bakanı adayı James Mattis'le görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Tillerson ve Mattis'le, Washington'ın önemli mekânlarından Union Station'daki akşam yemeğinde bir araya geldi.

Trump'ın kendisine destek verenlere teşekkür mâhiyetinde düzenlediği akşam yemeğine yeni kabinede yer alacak isimler, Cumhuriyetçi Parti temsilcileri, ABD Kongresi'nden vekiller ve çok sayıda bağışçı katıldı.

Çavuşoğlu, Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'la da bir araya geldi.

Mevlüt Çavuşoğlu ayrıca Trump'ın Cumhuriyetçi Parti liderleri onuruna verdiği öğle yemeğine de katıldı.

Washington'daki Trump Otel'de gerçekleştirilen öğle yemeğine davet edilen Bakan Çavuşoğlu, Trump'ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte yeni başkanın ABD ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerini dinledi. Konuşmasında Trump, Cumhuriyetçi Parti elitleriyle yakın çalıştığı mesajını vererek, "Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'ın artık yasa tasarılarını imzalayacak bir başkanla çalışacağını" söyledi. "Tüm dünyanın, birlikte çok iyi bir iş çıkardığımızı bilmesini istiyorum" diyen Trump, yeni dönemde etkin bir kabineyle ülkenin tüm sorunlarını çözeceklerini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, bundan önce de Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı emekli Korgeneral Michael Flynn ile bir görüşme yaptı.

Kongre'nin bahçesinde yapılacak yemin töreniyle başkanlık görevine başlayacak olan Donald Trump'ın özellikle Türk-Amerikan ilişkilerine ve Ortadoğu'ya ilişkin açılımlarının neler olacağı merakla bekleniyor.

Gülen'in iadesi

Geçtiğimiz hafta Washington Post gazetesine "Türkiye ABD'den daha iyisini hak ediyor" başlıklı bir makale kaleme alan Çavuşoğlu bu kez de gazeteye bir röportaj verdi.

Türkiye'nin yeni ABD yönetiminden Fethullah Gülen'in iadesi ve ABD'nin, PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile iş birliğine son vermesi yönünde beklentileri olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, Trump'ın başkanlığında ABD ile ilişkilerin önemli ölçüde gelişeceğinden emin olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Türkiye'nin endişelerini kesinlikle daha iyi anladığından eminim. Karşılıklı güveni yeniden inşa etmemiz gerek. Türkiye'de Amerikan karşıtlığı yükselişte. Yeni yönetimi bekliyoruz" diye konuştu.

Gülen'in iadesi konusunda ABD Adalet Bakanlığı'ndan Ağustos ayından bu yana haber almadıklarına dikkat çeken Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Gülen'in iadesi talebine Trump yönetiminden erken olumlu bir yanıt bekliyoruz" dedi.

İncirlik Üssü

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak Suriye görüşmeleriyle ilgili de değerlendirme yapan Çavuşoğlu, bu toplatının Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların ihlâl ettiği ateşkesi sağlamlaştırmasını ve Şubat ayında Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde taraflar arasında doğrudan görüşmelerin başlamasını sağlamasını umut ettiğini belirtti.

İncirlik Üssü'nün ABD tarafından kullanılmasına rağmen El Bâb'da Türkiye'nin IŞİD'le mücadelesine hava desteği verilmemesini de eleştiren Çavuşoğlu, "Hava üssümüzü kullanıyorlar ama hava desteği vermiyorlar" dedi.

"Rusya ile teröre karşı iş birliği yapıyoruz"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'dan uzaklaşarak Rusya ile yakınlaştığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine ise, "Rusya ile NATO müttefiklerine ya da başkalarına karşı değil, teröre karşı iş birliği yapıyoruz" yanıtını verdi.

"Müttefikiz diye ABD'nin istediği ya da söylediği şeyleri kabul etmemiz mi gerekiyor, hayır" diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne zaman diğer ülkelerle iyi ilişkiler kursak, tipik 'Türkiye yön mü değiştiriyor' sorusu soruluyor. Uluslararası ilişkiler, ülkelerin çıkarları doğrultusunda her zaman yön değiştirir. Türkiye'yi gündeme getirenlerin birçoğunun, Rusya ile Ukrayna nedeniyle uygulanan yaptırımlara rağmen geniş kapsamlı ekonomik ilişkileri ve diğer çıkarları var. Ben o ülkelere yön değiştirip değiştirmediğini soruyor muyum? Bu saçmalık, kabul edilemez. Terör örgütleriyle mücadele söz konusu olduğunda bir ülkeye nasıl hayır diyebilirim."

"DEAŞ'la mücadeleye yeni bir enerji getirecek"

İstanbul ve Ankara'daki son terör saldırıların fâillerinin, Suriye'deki YPG kamplarından geldiğini belirten Çavuşoğlu, "ABD kendisini YPG'ye tutsak etti. Bir terör örgütü ABD gibi büyük bir ülkenin politikasını zorluyor. Bu kabul edilebilir mi? Hayır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin El Bâb'dan sonra Rakka'ya yöneleceğini ve PYD ile karşı karşıya gelinirse savaşılacağını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Trump'ın IŞİD'le mücadeleye yeni bir enerji getirmesinin yanı sıra YPG sorununu çözeceğine olan inancını dile getirdi.