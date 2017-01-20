Çavuşoğlu, Washington Post'a konuştu: Müttefikiz diye ABD'nin her istediğini yapamayız; Trump bizi anlıyor

ABD Başkanlığı görevini Barack Obama'dan devralacak Donald Trump'ın yemin törenine katılmak üzere Washington'da bulunan Çavuşoğlu, Washington Post gazetesine açıklamalar yaptı. "ABD kendisini YPG'ye tutsak etti. Bir terör örgütü ABD gibi büyük bir ülkenin politikasını zorluyor. Bu kabul edilebilir mi? Hayır" diyen Çavuşoğlu, "Müttefikiz diye ABD'nin istediği ya da söylediği şeyleri kabul etmemiz mi gerekiyor, hayır" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne zaman diğer ülkelerle iyi ilişkiler kursak, tipik 'Türkiye yön mü değiştiriyor' sorusu soruluyor. Uluslararası ilişkiler, ülkelerin çıkarları doğrultusunda her zaman yön değiştirir. Türkiye'yi gündeme getirenlerin birçoğunun, Rusya ile Ukrayna nedeniyle uygulanan yaptırımlara rağmen geniş kapsamlı ekonomik ilişkileri ve diğer çıkarları var. Ben o ülkelere yön değiştirip değiştirmediğini soruyor muyum? Bu saçmalık, kabul edilemez. Terör örgütleriyle mücadele söz konusu olduğunda bir ülkeye nasıl hayır diyebilirim."

"Trump endişelerimizi daha iyi anlıyor"

Türkiye'nin yeni ABD yönetiminden Fethullah Gülen'in iadesi ve ABD'nin YPG ile işbirliğine son vermesi yönünde beklentileri bulunduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Trump'ın başkanlığında ABD ile ilişkilerin önemli ölçüde gelişeceğinden emin olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "(Trump'ın) Türkiye'nin endişelerini kesinlikle daha iyi anladığından eminim. Karşılıklı güveni yeniden inşa etmemiz gerek" dedi.

"Amerikan karşıtlığı yükselişte"

Çavuşoğlu, "Türkiye'de Amerikan karşıtlığı yükselişte. Yeni yönetimi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak Suriye görüşmelerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, bu toplatının Şam ve İran destekli grupların ihlal ettiği ateşkesi sağlamlaştırmasını ve şubat ayında BM gözetiminde taraflar arasında doğrudan görüşmelerin başlamasını sağlamasını umut ettiğini belirtti.

İncirlik Üssü'nün ABD tarafından kullanılmasına rağmen El Bab'da Türkiye'nin IŞİD ile mücadelesine hava desteği verilmemesini de eleştiren Çavuşoğlu, "Hava üssümüzü kullanıyorlar ama hava desteği vermiyorlar." dedi.

"Rusya ile teröre karşı işbirliği yapıyoruz"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'dan uzaklaşarak Rusya ile yakınlaştığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine ise "Rusya ile NATO müttefiklerine ya da başkalarına karşı değil, teröre karşı iş birliği yapıyoruz" yanıtını verdi.

"Trump, IŞİD ile mücadeleye yeni bir enerji getirecek"

Türkiye'nin El Bab'dan sonra Rakka'ya yöneleceğini ve PYD ile karşı karşıya gelinirse savaşılacağını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Trump'ını IŞİD ile mücadeleye yeni bir enerji getirmesinin yanı sıra bu sorunu (YPG) çözeceğine olan inancını dile getirdi.

"Gülen'in iadesi için olumlu yanıt bekliyoruz"

Gülen'in iadesi konusunda da ABD Adalet Bakanlığından ağustos ayından bu yana haber almadıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Gülen'in iadesi talebine Trump yönetiminden erken olumlu bir yanıt bekliyoruz." dedi.