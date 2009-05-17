Dışişleri Bakanı Davutoğlu Konya'da

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Konya'nın Bozkır ilçesindeki Mavi Tünel inşaatında incelemelerde bulunarak, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Haydar Koçaker'den projeyle ilgili brifing aldı.



Konya'da dün çeşitli etkinliklere katılan Dışişleri Bakanı Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ve çocukları Hacer ve Mehmet ile birlikte, Bozkır ilçesine bağlı Kuşcu köyü sınırları içindeki Mavi Tünel inşaatında incelemelerde bulundu.



Burada DSİ Genel Müdürü Haydar Koçaker'den projeyle ilgili brifing alan Davutoğlu, Mavi Tünel'in Konya'nın kaderini değiştirecek projelerden biri olduğunu bildirdi.



Koçaker, Mavi Tünel ve birlikte yapılan Bağbaşı Barajı'nın, Konya Ovası Projesi'nin (KOP) en önemli bölümünü oluşturduğunu söyledi.



Mavi Tünel'in yüzyıllardır hayal olduğunu ve bu hayalin gerçekleştiğini ifade eden Koçaker, 6 Temmuz 2006'da temeli atılan projenin çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



Projeyle dağların arkasındaki Göksu Nehri'nin ovalarla birleşeceğini ifade eden Davutoğlu, "Mavi Tünel, sadece Konya'nın değil, tüm Türkiye'nin kalkınma planıdır. Projenin tamamlanmasıyla tüm ekonomik alanlarda büyük bir canlılık yaşanacak. İnşallah, en kısa zamanda projenin bitişi ve suyun akışı için tekrar bir araya geliriz" dedi.



Bakan Davutoğlu, daha sonra Konya'nın Hadim ilçesine geçerek Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu'nu makamında ziyaret etti.



Belediye binası önünde Hadimliler'e seslenen Davutoğlu, tüm devlet yetkililerinin her zaman vatandaşların hizmetinde olduğunu söyledi.



İnsanları huzur anlamında daha iyi yerlere taşıyabilmek için çalıştıklarını vurgulayan Davutoğlu, şöyle konuştu:



"İyi ve kötü günde sizlerin yanınızdayız. Hadimi Hazretleri, bu dağların manevi bekçisidir. Babam da onu ziyaret ederdi. Ben de her geldiğimde Hadimi Hazretleri'ni ziyaret ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Tüm Hadimliler'e selam olsun."



Davutoğlu, daha sonra yaya olarak, belediye binasına yaklaşık 700 metre mesafe uzaklıktaki Hz. Hadimi Türbesi'ne geçti. Yol boyunca Bakan Davutoğlu, yanına yaklaşan çocuklarla sohbet etti. Davutoğlu'nun danışmanlarının bazı çocuklara harçlık vermesi üzerine, çocuklar harçlık alabilmek için birbirleriyle yarıştı.



Davutoğlu, burada Hz. Hadimi Türbesi'ni ziyaret etti. Basın mensuplarının türbe içinden görüntü almasına izin verilmedi.

