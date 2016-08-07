Dışişleri Bakanı: Darbeciler başarabilselerdi hepimizi katledeceklerdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz akşamı kendi evine de helikopter ile inmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu alçaklar, bu hainler, başarabilselerdi hepimizi katledeceklerdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Meydanlara çıkın’ çağrısı üzerine 22 gündür tüm Türkiye’de olduğu gibi Antalya’da da demokrasi nöbetleri devam ediyor. Kadın erkek, genç yaşlı binlerce Serikli akşam saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar Çınaraltı Meydanı’nda ellerindeki Türk bayrakları ile nöbetlerini sürdürüyor. Çınaraltı Meydanında devam eden demokrasi nöbetine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Serik Belediye Başkanı Razaman Çalık ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri destek verdi. Gecede 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenler için Kur’an Kerim okunarak dua edildi.

Demokrasi Nöbetinde vatandaşlara seslenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, darbe girişiminin ardından bir an olsun meydanları boş bırakmayan vatandaşlara teşekkür etti. 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimin kimsenin hayal edemeyeceğini belirten Çavuşolu, "Duysak inanmazdık, biri gelse dese ki darbe yapacaklar, darbe yapıyorlarmış inanmazdık. O akşam bize haber geldi Beylerbeyi Sarayı’nda asker var. Herhalde dedim terör tehdidi var. Sonra haber geldi köprüde de asker var. Herhalde dedim tehdit köprüye de yönelik. Askerimiz dedik tedbir alıyor. Çünkü asker kıyafeti giymiş bu hainlerin, böyle milletine kastedeceğini, bayrağına kastedeceğini nereden bilebilirdik. Sonra Ankara’dan haber geldi, Genelkurmay Başkanlığı’nda çatışma var diye. Dedim bu hain teröristler Genelkurmay’a saldırdı. Ama hesabı sorulur dedik. Sonra eşim aradı. Uçakların evin çatısından sıfır geçtiğini söyledi. Bu normal bir şey değil dedim" dedi.

"O gece benim evime de

helikopterle inmeye kalktılar"

Darbe girişimini Cumhurbaşkanının özel kalemini arayarak teyit ettiğini belirten Çavuşoğlu, "O gece benim de evime helikopter ile inmeye kalktılar. Bu alçaklar, bu hainler, başarabilselerdi hepimizi katledeceklerdi. Beni de tehdit ettiler. Darbe olur, hapse atarlar diye uyaranlar oldu. Baktılar ki bu uyarılardan fayda yok. En sonunda ‘Günah bizden gitti, biz sana söyledik’ diyenler de oldu. Bunların hepsinden hesabını soracağız. FETÖ’yü de getireceğiz. Bunlar fare gibi yerin altına girdiler. Yunanistan’a kaçtılar. Nereye girerseniz girin sizi o girdiğiniz yerden çıkarıp milletin önünde yargılayacağız" diye konuştu.

Bazı Avrupa ülkelerinin darbe girişimin ardından takındığı tavrı da eleştiren Bakan Çavuşoğlu, "47 ülkenin meclisinin başkanlığını yaptık. Siz kime hesap soruyorsunuz? Kime ders veriyorsunuz? Telefondan bize ders vermeye kalkanlara da aynı cevabı ağır bir şekilde veriyorum. Belki hiç tahmin etmezsinin ama bu çete ile bağlantılı kişiler Serik’te de çıktı. Bu millet eline bir tane silah almadan imanıyla, elleriyle, göğsüyle darbeyi reddetmiştir. Bunların birçok yerde yapılanmaları var. Pakistan’a gittik, onların okullarını devir alacaklar. Kazakistan devlet başkanı döndükten sonra devralacak. Somali ilk gece bunları sınır dışı etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti terör örgütü ilan etti ülkeden atıyor. Her yerde tek tek dolaşıp bu hainler nerede olursa olsun oralarda da bunlardan hesap soracağız" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün dünyanın her yerinde Türkiye aleyhine çalıştığını aktaran Çavuşoğlu, "Türkiye’de de PKK ile omuz omuza girdiler. Defalarca da yakalandılar. PKK’ya devletin sırrını satılar. PKK’ya operasyonların bilgisini sattılar. FETÖ’cüleri nasıl temizledik ise PKK’yı da öyle temizleyeceğiz. Ya silahları gömeceksiniz, ya da terörist gibi yaşamak isterseniz sizi de inleriniz de bulacağız. Herkes istediği partiye oy versin. Ama artık birbirimize düşman gibi bakmayalım. Zayıf kalırsak Türkiye’ye neler yapmak istediklerini gördük. Bundan sonra bu milleti gördükten sonra cesaret edemezler ama, bizlerin uyanık olması lazım. Tuzaklara karşı tedbirli olmamız lazım. Muhalefet diye FETÖ’ye diyorsanız teröriste muhalefet denilmez ey Avrupa” şeklinde konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu konuşmalarının ardından meydanda bulunan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.