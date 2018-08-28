T24 LogoT24 Logo
Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Viyana'daki "Gymnich toplantıları"na katılacak 

  ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve AB Dönem Başkanı Avusturya Federal Cumhuriyeti Avrupa, Entegrasyon ve Dışişleri Bakanı Karin Kn

28 Ağustos 2018 14:12

 

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve AB Dönem Başkanı Avusturya Federal Cumhuriyeti Avrupa, Entegrasyon ve Dışişleri Bakanı Karin Kneissl’ın davetlerine icabetle, Viyana’da 30-31 Ağustos  2018 tarihlerinde AB üyesi ve adayı ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılımlarıyla düzenlenecek gayriresmi nitelikteki toplantıya katılacak. 

\"Gymnich toplantıları\" adıyla bilinen sözkonusu toplantı formatı dış politika gelişmeleri hakkında fikir teatisine imkan tanıyor. Sözkonusu toplantıda, başta çok taraflılık, dijitalleşme ve kritik altyapı alanlarında olmak üzere bölgesel ve küresel güncel gelişme ve sınamalara ilişkin görüş alışverişinde bulunulması ve AB süreci ve ikili ilişkilerle ilgili olarak bazı üye ülke Bakanlarıyla görüşmeler yapılması öngörülüyor. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHADIŞİŞLERİ Bakanı MevlütAB DışGüvenlik Politikası Yüksek TemsilcisiKomisyon Başkan Yardımcısı Federica MogheriniAB Dönem Başkanı Avusturya Federal Cumhuriyeti Avrupa EntegrasyonDışişleri Bakanı Karin KneisslınViyanada
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24