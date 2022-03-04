Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olarak, "Savaşın başlamasından önce her iki dışişleri bakanını da Antalya'da bir araya getirmeyi planlıyorduk. Ukraynalılar bu savaş ortamında gelebilirler mi bilmiyorum. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov da Antalya'ya geleceğini teyit etti. İki tarafı da bakanlar düzeyinde bir araya getirmeyi temenni ederiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin iki ülkeyle de diyalog kurabildiğini ve savaşın durması için çaba sarf ettiklerini belirtti. Çavuşoğlu Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını bir araya getirmek istediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye hava sahasının açık olmasının "stratejik ve insani bakımdan önemli olduğunu" söylerken, "Sadece Türkiye açısında değil yaptırımı uygulayan ülkelerin vatandaşları açısından da hava sahasını açık tutuyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, dün itibarıyla Ukrayna’dan 9 bin 653 Türk vatandaşının tahliye edildiğini bildirirken, "Dönmek isteyen her vatandaşımızı tahliye etmek için yoğun çalışmalarımız sürüyor. Rus tarafıyla da askerler düzeyinde temasımız devam ediyor. Ukrayna'daki bazı Türk vatandaşlarının Rusya’ya geçirilerek Türkiye’ye tahliyesi için görüşmelerin sürüyor" diye konuştu.

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