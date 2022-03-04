Rusya: Türkiye’nin Rus ve Ukraynalı dışişleri bakanlarını Antalya’da görüştürme fikrini destekliyoruz

T24 Dış Haberler

Rusya'nın saldırıları nedeniyle Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktı. Güneş doğana kadar devam eden müdahaleler sonucunda itfaiyeciler yangını söndürmeyi başardı.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye'de bir araya gelmesini desteklediklerini bildirdi.

Kırmızı bölgeler Rus askeri işgalindeki bölgeleri, patlamalar ise saldırıya uğrayan noktaları gösteriyor./ Kaynak: Britanya Savunma Bakanlığı

Rusya, Ukrayna'da içeriye doğru ilerlemeye devam ediyor; bunu başarmak için de şehirlere bombardıman yapıyor. Birçok farklı yetkili ve kaynak, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil yerleşim birimlerini vurduğunu ve bunun can kaybına sebep olduğunu doğruladı.

Rusya ve Ukrayna, dün yine Belarus sınırında masaya otururken, sivillerin tahliyesi için bir ortak insani koridor oluşturulması konusunda anlaştı.

İşte 4 Mart'ta dakika dakika yaşananlar...

00.43 Ukrayna Devlet Başkanı Voladimir Zelenski, "Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!" dedi.

23.00 BM, Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana ölen ve yaralanan sivillerin sayısının 1000'i geçtiğini açıkladı.

22.57 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'la görüşmesinde Ukrayna'da savaşın daha fazla tahribata sebebiyet vermeden sona ermesi gerektiği belirtildi

22.30 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya ile bir savaş riski taşıması nedeniyle Ukrayna'da uçuşa yasak bölgenin oluşturulmasının mümkün olmadığını söyledi.

22.28 Beyaz Saray, Rusya’nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını "sorumsuzluğun zirvesi" olarak znitelendirerek, Rusya’ya santral çevresindeki saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

21.40 Rusya'da, sosyal medya sitesi Facebook’a erişim engellendi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan açıklamada, Facebook’ta Rus medya kuruluşlarına yönelik ayrımcılık yapıldığı belirtildi.

21.30 Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, ülkesine saldıran Rus ordusundan bir generalin öldürüldüğünü duyurdu.

20.49 Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye'de bir araya gelmesini desteklediklerini bildirdi.

20.42 Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, "Ukrayna düşerse Avrupa ayakta kalamaz" açıklamasını yaptı.

20.28 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rusya-Ukrayna savaşının yakın zamanda bitmeyeceğini öngördüklerini, Rusya'ya verilen karşılığın sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

19.57 BM, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısının uluslararası insani hukuku ihlal ettiği uyarısı yaparak, nükleer bir felaket yaşanmaması çağrısında bulundu.

19.48 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski telefonda görüştü.

18.50 Avrupa Komisyonu, Rusya'daki kuruluşlarla bilimsel işbirliğini askıya alma kararını duyurdu.

18.15 Ukrayna Parlamentosu Yüksek Şurası (Yüksek Rada), Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ülkeyi terk etmediği ve Kiev'de bulunduğunu belirtti.

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Ukrayna'dan ayrıldığını ve Polonya'ya gittiğini iddia etmişti.

17.35 Putin, Almanya Başbakanı Scholz’a Rusya ile Ukrayna arasında hafta sonu üçüncü tur görüşmelerin yapılacağının öngörüldüğü bilgisini verdi.

16.50 Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus ordusunun Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonunda yer almayacağını söyledi.

Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun bir telefon konuşması gerçekleştirdiklerini de söyledi.

16.28 Sputnik’te yer alan habere göre, Rusya Devlet Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Ukrayna’dan ayrıldığını iddia etti. Volodin, Zelenski’nin Polonya’da olduğunu öne sürdü.

16.13 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin son durumu değerlendirdiği açıklamalarda "Putin başarısız olurken NATO da iyice birleşiyor. Rusya ile alakalı olarak İsveç ve Finlandiya iş birliğimizi güçlendireceğiz" dedi.

Stoltenberg, NATO dışişleri bakanlarının Ukrayna üzerinde “uçuşa yasak bölge” konusunu tartıştığını ancak NATO uçaklarının Ukrayna hava sahasında uçmaması konusunda anlaştıklarını söyledi.

Stoltenberg, "uçuşa yasak bölge" kararının savaşı başka Avrupa şehirlerine de taşıyacağını söyledi.

16.00 AFP'nin diplomat kaynaklardan aktardığına göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna üzerine acil bir toplantı gerçekleştirecek.

15.53 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı iddia edilen insan hakları ihlallerini kınadı ve bu iddiaları incelenmek üzere bir komisyon kurulmasına karar verdi.

Sadece Rusya ve Eritre karşı oy kullanırken, 13 ülke çekimser kaldı.

15.47 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olarak, "Savaşın başlamasından önce her iki dışişleri bakanını da Antalya'da bir araya getirmeyi planlıyorduk. Ukraynalılar bu savaş ortamında gelebilirler mi bilmiyorum. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov da Antalya'ya geleceğini teyit etti. İki tarafı da bakanlar düzeyinde bir araya getirmeyi temenni ederiz" dedi.

15.32 Financial Times’ın aktardığı habere göre, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, bugün gerçekleşecek NATO dışişleri bakanları toplantısında, Ukrayna hava sahasının potansiyel olarak uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin “tartışılacağını” söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, NATO’dan Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge kurulmasını talep etmiş, Beyaz Saray ise Rusya ile doğrudan savaşa yol açabileceğini ve bunu planlamadıklarını söylemişti.

15.28 Kremlin, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde bir sonraki adımın ne olacağını Kiev'in bu haftaki görüşmeye vereceği reaksiyonun belirleyeceğini söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, görüşmelerde henüz bir döküman imzalanmadığını; ancak Moskova'nın Ukrayna'ya savaşın nasıl sonlanabileceğine dair bir yol haritası sunduğunu ifade etti.

Peskov, "Rus halkının Putin'in etrafında birleşmesi gerektiğini" söyledi.

15.12 Ukrayna Kültür Bakanlığı, Rus hava saldırılarının Ukrayna’nın kültürel alanlarını yok ettiğini belirterek hava sahasının kapatılmasını istedi.

Ukrayna Kültür Bakanı Oleksandr Tkachenko, “Rusya füzeleri ve uçakları bilinçli bir şekilde büyük şehirlerin tarih merkezlerini yok ediyor. Putin, Avrupa’nın mirası ve kültürünü yok etmek istiyor” dedi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Deli bir diktatör, Kiev’deki 11’inci yüzyıldan kalma UNESCO tarafından korunan St. Sophia Katedrali’ni yok etmekle tehdit ediyor. Yüzlerce masum kurban, kiliselerin, katedrallerin, müzelerin yok edilmesi, Ukrayna hava sahasının açık kalmasının bedeli”

14.49 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya saldırma emrini verdikten 8 gün sonra Rusya'nın komşularına 'gerilimi yükseltmeme' çağrısı yaptı.

Putin, "Komşularımıza yönelik kötü bir niyetimiz yok. Onlara gerilimi yükseltmeme, kısıtlamalar getirmeme tavsiyesinde bulunuyorum" diye konuştu.

Moskova'daki bir törene uzaktan video bağlantı ile katılan Putin, "İlişkilerimizi kötüleştirmek için bir gerekçe görmüyoruz. Yaptığımız bütün hamleler Rusya Federasyonu'na yönelik düşmanca hamlelere verilen karşılıklardır" dedi.

14.15 Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporjiya Nükleer Santrali’nn 28 Şubat'tan beri kontrollerinde olduğunu ve bu sabah yapılan saldırının Ukraynalı sabotajcılar tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

13.56 Rusya’nın en büyük hava yolu şirketlerinden S7, tüm uluslararası uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

Yurt dışında uçuşları iptal edilen vatandaşların, ortak hava yolu şirketleriyle dönüş uçuşlarını gerçekleştirebilecekleri bilgisine yer verilen açıklamada, talep edilmesi halinde bilet ücretlerinin de iade edilebileceği kaydedildi.

13.41 Ukrayna'da devlete bağlı nükleer şirketi, Zaporjiya Nükleer Santrali’ne yönelik saldırıda 3 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

13.25 Ukrayna’nın Chernihiv şehrinde yetkililer, Rus hava saldırılarında şu ana kadar 47 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yerel acil servis hizmetleri, hava saldırıları devam ettiği için kurtarma çalışmalarının durdurulduğunu söyledi.

13.15 Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Çernobil'e giderek Ukrayna ve Rusya'yla Ukrayna'daki nükleer santrallerde güvenliğin sağlanması konusunda görüşmeyi önerdi.

13.05 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Zaporjiya Nükleer Santrali’ne saldırı düzenlediğini ve santrali ele geçirdiğini belirterek Rus halkına seslendi.

Zelenski, “Rus halkı, size seslenmek istiyorum. Bu nasıl mümkün olabilir? 1986 yılında Çernobil felaketinde birlikte mücadele ettikten sonra?” dedi.

11.32 Suikastçıların son bir haftada Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'yi en az üç defa öldürmeye çalıştığı iddia edildi.

The Times'ın aktardığına göre Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Bakanı, saldırılardan Rusya istihbarat kurumlarındaki savaş karşıtı isimlerin kendilerine verdikleri bilgiler sayesinde haberdar olduklarını söyledi.

Britanya gazetesinin haberine göre iki suikast planının arkasında Kremlin'le bağlantıları olduğunu bilinen paralı asker grubu Wagner vardı. Bir diplomatik kaynak, "Bu insanlar oraya çok yüksek profilli bir görev için gidiyor olurdu. Ruslar, bunu inkar edebilmek isterdi" dedi.

Haberde Çeçen suikastçıların cumartesi günü Kiev'in eteklerinde Ukrayna liderini öldürmeye çalıştığı belirtildi.

10.52 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Zaporjiya Nükleer Santrali'ndeki yangının ardından Facebook hesabından açıklama yaptı. Zelenski, Avrupa’ya “bir nükleer felaketin önlenmesi” çağrısında bulundu. Zelenksi, Rusya’yı “nükleer terörle” suçladı.

10.07 Ukrayna'nın nükleer denetim kurumu, ülkenin elektrik ihtiyacının önemli bir bölümünü sağlayan santralin Rus kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Nükleer denetim kurumu, Zaporijya Nükleer Santrali'nde radyasyon sızıntısına ilişkin bir belirti olmadığını belirtti.

09.44 AFP'nin haberine göre, Batı'nın Rus devlet bağlantılı medya kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının ardından Rusya da BBC, Deutsche Welle, Rusya'nın en büyük bağımsız yayın organı Meduza ve Svoboda internet sitelerine erişimin "sınırlandığını" açıkladı.

09.30 Çin devleti destekli Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Rusya ve Belarus'a yönelik faaliyetlerini durduracağını belirtti.

Pekin merkezli AIIB'nin perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bankanın çıkarlarını korumak için yönetim Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini askıya alma ve inceleme kararı verdi" denildi.

08.41 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ukrayna’da Rusya işgalinin ilk haftasında 1 milyon kişinin Ukrayna’yı terk ettiğini hatırlatırken, gelecek günlerde ülkeden ayrılacak mültecilerin hastalıklara karşı daha hassas ve ekonomik zorluk yaşayan gruplar olabileceğini söyledi.

Polonya’da DSÖ’nün yardımlarını koordine eden DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, Ukrayna krizinde insani felaketin kötüleşebileceğini söyledi.

Kluge “Eğer askeri çatışma tırmanırsa çok daha fazla zor durumda insan, üzerlerinde yalnızca giydikleri kıyafetlerle Ukrayna’dan kaçacaktır” dedi.

08.32 Britanya Başbakanlık Ofisi, Rusya’nın Ukrayna’nın Zaporijya Nükleer Santrali’ni vurması ve sonrasında çıkan yangın üzerine Başbakan Boris Johnson’ın acil Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısı çağrısında bulunduğunu aktardı.

Johnson ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin sabahın erken saatlerinde telefonda konuştuğu belirtildi. Johnson ve Zelenski, Rusya’nın saldırıları derhal durdurması gerektiği ve nükleer tesise acil servislerin erişimine izin verilmesi gerektiği konusunda anlaştı.

07.54 Zaporijya Nükleer Santrali'nde çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi.

07.29 Airbnb, Rusya ve Belarus'taki tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

07.03 Zaporijya Nükleer Santrali'nde çıkan yangının ardından ABD Başkanı Joe Biden, Britanya Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ateşkes çağrısı yaptı.

05.22 Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Zaporijya çevresinde radyasyonun normal seviyelerde olduğunu belirtti.

05.12 Ukrayna'nın güneyinde bulunan, Avrupa'nın da en büyüğü olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktı. Ukraynalı yetkililer, yangının Rusya'nın yaptığı saldırılar sonucunda çıktığını iddia etti.

Saldırıların devam etmesi sonucunda santrale yangın söndürücülerin gitmekte zorlandığı belirtildi.

Çalışanlar, yangının santralin neresinde çıktığını tam olarak bilmediklerini söyledi.