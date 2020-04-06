Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'İspanya krizi' yorumu: Şirketler kurnazlık yapıp bizi zor durumda bırakıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya ile yaşanan solunum cihazı krizine ilişkin, şirketlerin Sağlık Bakanlığı'ndan izin almadan sözleşme yaptığını ve devleti zor duruma soktuklarını dile getirdi.

TIKLAYIN | İspanya Dışişleri Bakanı'ndan, 'Türkiye, sipariş edilen solunum cihazlarına el koydu' iddiasına ilişkin açıklama

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Çavuşoğlu, “İspanya’da bazı otonom bölgeleri var. Bunlar devletin dışında bizdeki bazı firmalarla sözleşme imzalamışlar. Daha sonra bunları merkezi hükümet bize iletti. Biz karşılayabileceklerimizi gönderdik ama bazılarını o günlerde bizde yeterli sayıda olmadığı için karşılayamadık. Mesela bu solunum cihazlarının ihracatı Sağlık Bakanlığı’nın iznine tabi. Bunları gönderemedik. Bu sefer otonom bölgelerdeki yöneticiler ve basın, ‘Türkiye bizim mallarımıza el koydu’ diye haber yaptılar. Ondan dolayı iş büyüdü. Burada bizdeki şirketler de fırsatçılık yapıyor. İhraç ederse daha fazla para kazanıyor. Ve izne tabi olmasına rağmen izin almadan sözleşmeyi yapıyor, sonra onları bizim üstümüze salıyor. Baskı yaptırıyor. Kurnazlık yapıyorlar. Çok yanlış yapıyorlar. Bu sefer de veremeyince ‘Türkiye vermedi’ oluyor. Bizi de zor durumda bırakıyor. Versen, bizde ürün yetersizliği olacak. Sorun bundan kaynaklandı. Federal hükûmetin bunda bir suçu yok” ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye, Çin'den satın aldığımız solunum cihazlarını 'ihtiyaçları olursa' diye tutma kararı verdi' demişti. Laya, tıbbi ürünlerin 2 hafta sınırda tutulacağını ifade etmişti.

Görevi kısa süre önce devralan Laya, Ankara'nın tıbbi cihazlara getirdiği bir ihracat kısıtlaması sebebiyle Türkiye'de tutulduğunu dile getirimişti.

El Pais'e konuşan kaynaklara göre Türkiye'deki İspanya Büyükelçiliği, ürünlerin teslim edilmesi için çaba sarf ediyor. Kaynaklara göre sipariş salgından ağır etkilenen Castilla-La Mancha ve Navarra'nın yönetimleri tarafından verildi.