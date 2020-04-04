İspanya Dışişleri Bakanı'ndan, 'Türkiye, sipariş edilen solunum cihazlarına el koydu' iddiasına ilişkin açıklama

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya "Dost ve ortağımız Türkiye, cömertlik göstererek solunum cihazlarının İspanya'ya gönderilmesi kararını almıştır. Türkiye'ye karşı adil olmayan suçlamaları en açık ve en güçlü bir şekilde reddetmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

Sputnik'in aktardığına göre; İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya İspanyol televizyonuna yaptığı açıklamada, "Dost ve ortağımız Türkiye, cömertlik göstererek solunum cihazlarının İspanya'ya gönderilmesi kararını almıştır" dedi.

Laya şunları söyledi:

"Türkiye'ye karşı adil olmayan suçlamaları en açık ve en güçlü bir şekilde reddetmek istiyorum. (El koydu, çaldı) gibi doğru olmayan suçlamalar yapıldı. Basında, siyasi partilerde ve kamuoyunda kullanılan bu tip ifadelerin, bizim ikili ilişkilerimize zarar verdiğinin bilinmesi gerekir."

Laya, konunun diplomatik bir yolla çözüldüğünü aktararak olanlara açıklık getirdi:

"Olan şu ki, İspanya'daki iki özerk yönetimin satın aldığı solunum cihazlarının teslimi gecikmiştir. Türkiye, önce bunları ülkesindeki hastalar için kullanmak istemiştir ama İspanya'daki aciliyeti görerek bizimle paylaşmaya karar verdiklerini bu gece bize iletmişlerdir."

Söz konusu solunum cihazlarının şu anda lisans işlemlerinin yapıldığını ve ileriki saatlerde İspanya'ya ulaşacağını kaydeden Laya, "İspanya hükümeti tarafından sorumlu ve eylem odaklı, Türk hükümeti tarafından da İspanya'daki acil duruma karşılık veren büyük bir iş yapılmıştır. Verilmesi gereken tek mesaj budur."

Öte yandan Laya, Twitter hesabından da Türkiye'ye ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, "Dost ve müttefik Türkiye'nin jestine teşekkür ediyoruz" paylaşımında bulundu.

Ne olmuştu?

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye, Çin'den satın aldığımız solunum cihazlarını 'ihtiyaçları olursa' diye tutma kararı verdi' demişti. Laya, tıbbi ürünlerin 2 hafta sınırda tutulacağını ifade etmişti.

Görevi kısa süre önce devralan Laya, Ankara'nın tıbbi cihazlara getirdiği bir ihracat kısıtlaması sebebiyle Türkiye'de tutulduğunu dile getirimişti.

El Pais'e konuşan kaynaklara göre Türkiye'deki İspanya Büyükelçiliği, ürünlerin teslim edilmesi için çaba sarf ediyor. Kaynaklara göre sipariş salgından ağır etkilenen Castilla-La Mancha ve Navarra'nın yönetimleri tarafından verildi.