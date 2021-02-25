Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan'daki darbe girişimini şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan ve hükûmetinin istifasını istemesini kınadığını söyledi. Çavuşoğlu, "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine karşıyız" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan'da ordunun başbakan ve hükûmetin istifasını istemesi üzerine "Ermenistan'daki darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine karşıyız" dedi.

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