Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan ve hükûmetinin istifasını istedi; Paşinyan destekçileriyle birlikte sokağa çıktı

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Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükûmetinin istifasını istedi.

Ordu, hükûmetin istifa etmesini talep eden bir muhtıra yayınladı.

Paşinyan, ordunun istifası için yaptığı çağrıyı bir "darbe girişimi" olarak nitelendirdi ve destekçilerini başkent Erivan'ın merkezinde toplanmaya davet etti. Paşinyan, açıklamanın ardından Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldı. Muhtırada Gasparyan'ın da imzası olduğu belirtildi.

Paşinyan, polisten olası bir darbe girişimine karşı tüm devlet binalarını koruma altına almalarını istedi.

Paşinyan, başkent Erivan'da toplanmaya çağırdığı destekçilerinin yanına gitti.

Sputnik News, Paşinyan'ın çağrısıyla sokağa çıkanlar ile Başbakan ve hükûmetin istifasını isteyenlerin sokakta karşı karşıya kaldığını, çeşitli çatışmalar yaşandığını aktardı.

Destekçileriyle birlikte sokağa çıkan Paşinyan açıklamalar yaptı. "Ordu, halka ve seçimle göreve gelenlere itaat etmeli" diyen Paşinyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçilmiş bir başbakan olarak, bütün generallere, subaylara ve askerlere emir veriyorum: Ülkenin sınırlarını ve toprak bütünlüğünü koruma görevini yerine getirin."

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Kremlin'den ilk açıklama

Kremlin, ordu ile hükûmet arasında tırmanan gerilimden endişe duyduklarını ifade etti.

Gazetecilere video konferans yoluyla açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, iki tarafa da arasındaki sorunları barışçıl ve anayasaya uygun bir şekilde çözme çağrısı yaptı.

Eski Devlet Başkanı'ndan orduya destek

Eski Ermenistan Devlet Başkanı Robert Koçaryan, halka seslenerek Paşinyan'ın istifa etmesi için orduya destek olmalarını istedi. Koçaryan "Savaşı kaybeden ve toprağımızı verenler geri çekilmeli. Ulusumuzun yeniden doğuşu için temel şart budur"

Türkiye'den kınama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan ve hükûmetinin istifasını istemesini kınadığını söyledi. Çavuşoğlu, "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine karşıyız" dedi.

Eski başbakan: Ülkede darbe olmuyor, ordu düşmanı işaret ediyor

Ermenistan'da muhalefette yer alan eski başbakan Vazgen Manukyan, ülkede yaşananlara darbe girişimidenemeyeceğini iddia etti

Bir miting düzenleyen Manukyan, "Bu bir darbe değil. Anayasa'ya göre ordunun Ermenistan'ın güvenliğini riske atan düşmanları işaret etme hakkı var. Bu düşman Nikol Paşinyan" dedi.

Manukyan, "Hep birlikte çalışarak ortak çabayla ülkemizi Paşinyan'dan kurtarmalıyız" dedi ve kolluk kuvvetlerine ordudan taraf olma çağrısı yaptı.

Aliyev'den açıklama

Ermenistan'daki krize ilişkin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den ilk açıklama geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan aktarılan açıklamaya göre Aliyev, "Ermenistan hiç bu kadar kötü ve acınası durumda olmamıştı. Bu durumdan Ermenistan'daki yöneticiler sorumludur" dedi.

Ne olmuştu?

Geçen sene Dağlık Karabağ'da meydana gelen çatışmalar sonucunda Azerbaycan'a toprak konusunda ödün veren Paşinyan, büyük kalabalıklar tarafından protesto edilmişti. Altı hafta kadar süren son çatışmalarda Azerbaycan Dağlık Karabağ etrafındaki topraklarını geri almış ve anlaşmadan hemen önce Şuşa şehrini de ele geçirmişti. Birçok Ermeni uzman, Paşinyan ve hükûmetinin süreci çok kötü yürüttüğünü savunmuştu.