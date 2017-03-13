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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bizde Hollanda'daki gibi faşist bir hükümet yok

"Wilders iktidarda olmasa da söylem ve siyasetleriyle hükümetin söylemleri arasında bir fark yoktur"

13 Mart 2017 21:23

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN'den Becky Anderson'a konuştu. Çavuşoğlu, Hollanda ile yaşanan krizle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve "Türkiye'de Hollanda'daki gibi faşist bir hükümet bulunmadığını" söyledi.

Hollanda'yı faşist bir partinin yönettiğini savunan Bakan Çavuşoğlu, CNN muhabirinin "Ama hükümette aşırı sağcı Geert Wilders'in partisi yok" demesi üzerine şunları kaydetti:

"Evet bu hükümetten bahsediyorum. Wilders iktidarda olmasa da söylem ve siyasetleriyle hükümetin söylemleri arasında bir fark yoktur."

"Türkiye'de faşist bir hükümet yok"

Hollanda'nın Türkiye'nin miting talebini güvenlik sebebiyle iptal etmesinin 'hiçbir somut gerekçesi' olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, Ankara'nın atacağı adımları değerlendirdiğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası kural ve standartları ihlal etmeyeceğiz. Çünkü Türkiye'de, Hollanda'daki gibi faşist bir hükümet yok."

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