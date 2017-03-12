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Dünya

Hollandalı aşırı sağcı lider: Mevlüt Çavuşoğlu beni engelledi

Wilders, "Erdoğan ile aynı fikirde olan Türkler, Türkiye'ye dönsün ve asla geri gelmesin" demişti

12 Mart 2017 22:14

Hollanda'da sağ popülist Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisini Twitter'da engellediğini duyurdu.

Wilders, sosyal medya hesabında  Çavuşoğlu'nun "Wilders'ın köpekleri" notu düştüğü mesajını paylaşarak "Türk Dışişleri Bakanı dün beni engelledi" yazdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Hollandalı yetkililere yönelik yaptığı 'Nazi' benzetmesine tepki gösteren Wilders, "Erdoğan ile aynı fikirde olan Hollanda'daki Türklere söylüyorum: Türkiye'ye gidin ve asla geri gelmeyin"  ifadesini kullanmıştı. Wilders, Rotterdam'daki konsolosluk binasına gitmeye çalışan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşe Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesiyle ilgili olarak ise "Git ve asla geri dönme" demişti. Wilders'ın paylaşımları, Türkiye kamuoyunda tepki çekmişti.

Wilders'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım şöyle:

 

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