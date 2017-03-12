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Dünya

İngiltere Dışişleri Bakanı: Çavuşoğlu benimle öğle yemeği yemek isterse…

"Her iki ülke de NATO ülkesi ve bizim büyük dostlarımız"

12 Mart 2017 20:47

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Türkiye ile Hollanda'daki diplomatik krize ilişkin, "Bence son derece üzücü. Her iki ülke de NATO ülkesi ve bizim büyük dostlarımız. Çavuşoğlu'na eğer benimle öğle yemeği yemek isterse kendisini durduracak hiçbir şeyin olmadığını söyledim" dedi.

ITV'de gazeteci Robert Peston'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Johnson, Hollanda'daki diplomatik skandalla ilgili de değerlendirmede bulundu.

Johnson, "Bence son derece üzücü. Her iki ülke de NATO ülkesi ve bizim büyük dostlarımız. Mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu, şimdi beni aradı. Kendisine çok net bir şekilde eğer gelip benimle öğle yemeği yemek isterse kendisini durduracak hiçbir şeyin olmadığını söyledim fakat tabii biz bunun iki ülkenin arasında mümkün olan en kısa zamanda çözülmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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