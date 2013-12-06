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Politika

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Erivan'a gidecek

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 12 Aralık'ta Erivan'a gidiyor

06 Aralık 2013 01:10

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü toplantısına katılmak üzere 12 Aralık'ta Ermenistan'a gidecek. Davutoğlu'nun 13 Aralık'taki rotası ise Atina.
Davutoğlu'nun 12 Aralık'ta başkent Erivan'da düzenlenecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) toplantısına katılacağı öğrenildi.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi toplantısı için gittiği Kiev dönüşü Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu şunları söyledi:
"13 Aralık'ta da Atina'da görüşmelerde bulunacağım. 14 Aralık Cumartesi günü ise Kuzey Kıbrıs'ta resmi temaslarda bulunacağım. Dolayısıyla yine yoğun bir diplomatik program içinde olacağız.
Olağanüstü şartlar olmadıkça bu toplantılara zaten katılıyoruz. Ermenistan'dan davet geldi. Başbakan ile istişare ettikten sonra ziyareti yapmaya karar verdik."
Dışişleri Bakanı Davutoğlu, 13 Aralık'ta Yunanistan 'ı, 14 Aralık'ta da KKTC'yi ziyaret edeceğini söyledi.
 

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