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Politika

Dışişleri Bakanı, "ABD o bölgeyi boşaltmalı" demişti; kapıda Mümbiç krizi mi var?

"Çok söz verildi, tutulmadı, somut adım bekliyoruz"

28 Ocak 2018 11:56

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gece Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster’ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı konusunda yaptıkları görüşmeyi değerlendirdi. Bu diplomatik görüşmeyi "yetersiz" olarak değerlendiren Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sinyalini verdiği Münbiç operasyonu için de, "ABD'nin o bölgeyi boşaltması gerektiğini" dile getirdi.

"Silahları toplamalılar"

Antalya Kültür Merkezi’nde katıldığı İl Danışma Meclisi toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "Çok söz verildi, tutulmadı. Somut adım bekliyoruz” dedi. Dışişleri Bakanı, “Daha önceki konuşmada Sayın Trump YPG’ye silah vermeyeceğini söyledi. Bu konuşmada da artık silah vermediklerini söyledi. McMaster’ın açıklaması Trump’ın söylediklerinin teyidi. Artık Amerika’nın somut bir şekilde bunları göstermesi gerekiyor. Söylemden çok somut adım bekliyoruz. Kendi verdikleri silahları geri alması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da sinyalini verdiği olası Mınbiç operasyonu ile ilgili de “ABD, Mınbiç’ten derhal çekilmeli” diye konuştu.

"Askerleri farklı konuşuyor"

Çavuşoğlu, YPG’ye destek konusunda ABD’de her kafadan bir ses çıktığını söyleyerek şunları kaydetti:

“Amerika’dan farklı sesler geliyor. Tabii McMaster Ulusal Güvenlik Danışmanı. Bu işleri koordine etmesi gereken kişi Washington’da. Dolayısıyla artık Amerika’nın somut bir şekilde bunları göstermesi gerekiyor. Çünkü bir güven bunalımı var. ‘Vereceğiz’ diyen var, ‘vermeyeceğiz’ diyen var. Başkan başka bir şey söylüyor, Pentagon başka... Burada arazide onlarla iç içe girmiş insanlar var, ABD askerleri var. Onlar farklı bir şey söylüyor.”

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