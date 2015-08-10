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Dışişleri: ABD’nin ülkemizdeki misyonlarına yönelik güvenlik tedbirleri arttırılmıştır

'Türkiye, dost ve müttefik ABD ile işbirliği ve dayanışma içinde, terörle mücadeleye kararlılıkla devam edecektir'

10 Ağustos 2015 21:05

Dışişleri Bakanlığı sabah erken saatlerde İstanbul Sarıyer'de bulunan ABD Başkonsolosluğu'na düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. "ABD’nin ülkemizdeki misyonlarına yönelik güvenlik tedbirlerinin arttırıldığının" belirtildiği açıklamada "Başkonsolosluk çalışanları olmak üzere, Türkiye’deki Amerikan misyon mensuplarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. 

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: 

"Bu sabah (10 Ağustos) erken saatlerde ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğuna silahlı bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu terör saldırısını şiddetle kınıyor, başta Başkonsolosluk çalışanları olmak üzere, Türkiye’deki Amerikan misyon mensuplarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 

ABD’nin ülkemizdeki misyonlarına yönelik güvenlik tedbirleri de arttırılmıştır. 

Türkiye, dost ve müttefik ABD ile işbirliği ve dayanışma içinde, terörle mücadeleye kararlılıkla devam edecektir."

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