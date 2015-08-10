ABD Başkonsolosluğu saldırganı cezaevinden 33 gün önce tahliye olmuş

İstanbul Sarıyer'deki Amerikan Başkonsolosluğu'na iki saldırgan tarafından ateş açıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken polisle saldırganlar arasında çatışma çıktı. Yaralı olarak ABD Konsolosluğu yakınında bir apartmanın boşluğuna gizlenen saldırgan Hatice A. saklandığı yerde yakalandı. 51 yaşında Hatice A.’nın 33 gün önce cezaevinden tahliye olduğu ve kalp hastalığının bulunduğu iddia edildi.

Olay anı kamera kayıtlarına da yansıdı. Görüntülere göre saldırgana belli bir mesafeden daha fazla yaklaşmayan polis, bir takım uyarılarda bulundu. Polis bu uyarılara yanıt alamayınca art arda ateş etti. Bu sırada yere yığılan kadın bir sedyeye konularak ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü.

Kimliği Hatice A. olarak açıklanan kadının süre DHKP-C davasından cezaevinde kaldığı ve 33 gün önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. Ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan saldırganın kalp rahatsızlığı olduğu için kalp cerrahisi ve ortopedi servisinde tedavisinin devam ettiği bildirildi. Aynı zamanda hemşire olan saldırganın tedavisi için polis ekipleri hastane önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.

DHA’da yer alan habere göre, saldırıyı gerçekleştiren Hatice A. (51)'nın, 33 gün önce Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden tahliye olduğu ortaya çıktı. Hatice A.'nın 3 yıl önce, Bahçelievler Yenibosna 75'nci Yıl Polis Merkezi Amirliğine bombalı ve uzun namlulu saldırı gerçekleştiren Nebiha Aracı ile Nurgül Acar'a ev temin ettiği gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi. A.'nın 8 Temmuz 2015 tarinde yapılan duruşmada, tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanması gerekçesiyle tahliye edildiği ortaya çıktı.

Hatice A., "Örgüt üyeliği" ve "Anayasal düzeni değiştirmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2'si tutuklu toplam 6 kişi ile birlikte yargılanıyor. Davanın bir sonraki duruşması 5 Ekim tarihinde görülecek.

Kalp rahatsızlığı var

“Hülya" kod adını kullanan Hatice A.'nın DHKP/C'nin Ankara ve İstanbul'daki hücre evlerinde eğitim aldığı, intihar saldırısında bulunabileceği düşüncesiyle fotoğraflarının güvenlik birimlerine dağıtıldığı belirtildi. Ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan saldırganın kalp rahatsızlığı olduğu için kalp cerrahisi ve ortopedi servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Saldırganın aynı zamanda hemşire olduğu ancak görev yapmadığı iddia edildi. Polis ekipleri hastane önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Görgü tanığı anlattı

Konsolosluğa yapılan saldırıyla ilgili görgü tanıklarından Engin Yüksek, gazetecilere yaptığı açıklamada, camdan bakarken pazar çantasıyla iki kadının aşağı doğru indiğini gördüğünü söyledi.

Kadınların duvarın yanında mevzi aldığını ve çantayı yere bıraktıktan sonra 4 el ateş ettiğini belirten Yüksek, şunları anlattı:

"Silah seslerini duyan çevre binalardaki vatandaşlar evlerinin balkon ve camlarına çıktı. Kadınların üstüne masa sandalye, ellerine ne geçtiyse onların üzerine atmaya çalıştılar. Silahı tutan kadının kafasına sandalye geldi. Panik yapınca kafasını kaldırıp yukarı baktı. Eli tetiğe değince mermiler binadaki dairelere doğru saçılarak evlerin camlarına isabet etti. Daha sonra kömürlük gibi bir yere saklandı."

Yüksek, polislerin teröriste yanındaki çantayı bırakması yönünde çağrı yaptığını ancak kadının, "Suruç'un intikamını alacağım" diye bağırdığını ifade etti.

Mermileri biten teröristin polise taş attığını, daha sonra kaçarak başka bir binaya girdiğini dile getiren Yüksek, silahla yaralanan kadının ambulansla hastaneye götürüldüğünü kaydetti.

Görgü tanığı Yüksek, diğer kadının ise olay yerinden kaçtığını aktardı.