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Dünya

ABD'den konsolosluk saldırısıyla ilgili ilk açıklama

'Halen ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz'

10 Ağustos 2015 13:08

İstanbul Sultanbeyli'nde polis merkezine düzenlenen bombalı saldırının ardından İstinye'deki ABD Konsolosluğu'na yönelik silahlı saldırı da dış basında geniş yankı buldu.

Hürriyet'in haberine göre, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Halen ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz" dedi. AFP, konsolosluk saldırısını gerçekleştirenlerden birinin gözaltına alındığını belirtti.

Doğan Haber Ajansı'nı kaynak gösteren Reuters, Sultanbeyli karakoluna saldıran iki kişinin polisle girdikleri çatışmada öldürüldüklerini bildirdi.

Associated Press haber ajansı iki saldırının da "Türk güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasındaki şiddetin tırmandığı bir dönemde yaşandığını" belirtti. Saldırıların Türkiye'nin IŞİD'le mücadele aktif rol almasının ardından geldiğinin de altı çizildi.

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