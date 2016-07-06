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Politika

Dışişleri: ABD ile Menbiç konusunda askeri işbirliği var

"Çavuşoğlu, 'Menbiç konusunda ABD ile gizli askeri bir anlaşmaya varıldı' ifadelerini kullanmadı"

06 Temmuz 2016 18:39

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Le Monde gazetesiyle yaptığı söyleşide, yansıtıldığının aksine "Menbiç konusunda ABD ile gizli askeri bir anlaşmaya varıldı" şeklinde bir ifade kullanmadığını açıkladı. Bilgiç, Anadolu Ajansı'nın da Le Monde dayanarak abonelerine geçtiği haberi yalanlarken, Çavuşoğlu'nun Menbiç'e ilişkin olarak, "iki ülkenin askeri makamları arasında bir işbirliği konusu olduğunu ve askeri işbirliğinin detayları hakkında bilgi veremeyeceğini" söylediğini aktardı. 

Çavuşoğlu'nun Le Monde söyleşisi medyada nasıl yer almıştı?

Bilgiç, Çavuşoğlu'nun Fransız Le Monde gazetesine mülakatıyla ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, Çavuşoğlu'nun Le Monde gazetesine verdiği ve 4 Temmuz'da yayımlanan mülakatına atfen bugün yazılı ve görsel basında, "Menbiç konusunda Türkiye'nin ABD ile gizli bir askeri anlaşma yaptığı" haberlerinin çıktığını ifade etti.

Çavuşoğlu'nun, Le Monde gazetesi muhabirinin "Türkiye'nin Menbiç  konusunda ABD ile nasıl bir anlaşmaya vardığı" sorusuna, "Bu konunun iki ülkenin askeri makamları arasında bir iş birliği konusu olduğu ve askeri iş birliğinin detayları hakkında bilgi veremeyeceği" yanıtını verdiğini kaydeden Bilgiç, "Sayın Bakan mülakatında 'Menbiç konusunda ABD ile gizli askeri bir anlaşmaya varıldı' şeklinde bir ifade kullanmamıştır" açıklamasını yaptı.

Le Monde, Çavuşoğlu’nun “Bu gizli bir askeri anlaşma, bunun hakkında konuşmak istemiyorum” yanıtını verdiğini bildirmişti. Anadolu Ajansı da bu ifadeyi Le Monde’a atfen abonelerine duyurmuştu.

Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç şehri, IŞİD’in elinde. Türkiye’nin PKK’nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG liderliğindeki ittifak güçlerinin Menbiç’e ilerleyişi sürüyor. Türkiye’nin, ABD ile vardığı “Menbiç Anlaşması” çerçevesinde bu ilerleyişe müdahale etmediği belirtiliyor. 

 

Çavuşoğlu da Le Monde’a yaptığı ve Dışişleri tarafından yalanlanmayan bir başka ifadesinde, Ankara’nın bu anlaşmaya uyduğunu ve ABD ile sorun yaşanmadığını belirtti.

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Dışişleri Bakanlığı SözcüsüTanju BilgiçDışişleri BakanıMevlüt ÇavuşoğluLe Monde Gazetesi

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