Disipline sevk edilen İyi Partili Ümit Özdağ: Kabul edilebilir değil

İyi Parti Disiplin Kurulu'na sevk edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, karar tepki gösterdi.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, disipline sevk edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Bana karşı işletilen disiplin süreci, İyi Parti Disiplin Yönetmeliği'ne göre ilerleyen bir hukuki süreç değil, siyasal kampanya çerçevesinde 'vahşi Batı’daki siyasal linç' ilkelerine göre gelişmiştir. Ve bu kabul edilebilir değildir."

Özdağ'ın açıklaması şöyle:

"Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 2020 tarihinde, İyi Parti Genel Sekreteri Sayın Uğur Poyraz tarafından yapılan sayısız, tarihsiz ve talihsiz bir basın açıklaması ile Disiplin Kurulu'na sevk edildiğimi öğrendim.

Yapılan basın açıklamasında disipline sevk gerekçesi olarak bazı il ve 108 ilçe başkanının dilekçesi gösterilmiştir. İyi Parti; Anaysa'nın iktidar tarafından askıya alındığı kuvvetler ayrılığına dayanan bir parlamenter sistemi yenden tesis etmek maksadıyla kurulmuştur.

Amacı hukukun üstünlüğünü sağlamak olan bir siyasi partinin önce kendi iç hukukuna saygı göstermesi gerekir. İyi Parti'nin Disiplin Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemelere uygun davranması gerekir ki, iktidara geldiği zaman hukukun üstünlüğü ilkesine uygun hareket edeceğine dair Türk Milletine güven versin. Oysa bana karşı işletilen disiplin süreci, İyi Parti Disiplin Yönetmeliği'ne göre ilerleyen bir hukuki süreç değil, siyasal kampanya çerçevesinde "vahşi Batı'daki siyasal linç" ilkelerine göre geliştirilmiştir. Ve bu kabul edilebilir değildir.

Disipline sevk edilmeme neden olan konu, katıldığım bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı'nın Kazakistan'da FETÖ tarafından kurulan bir STÖ'nün başkan yardımcılığı konusuna açıklık getirmesini istememdir. İl başkanı, bu konuda kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapamamış, bunun yerine mahkemeye verdiği dilekçeden başlayarak, televizyonlarda ve teşkilatlarda bana hakaret etmiştir. Keza İyi Parti'nin değişik makamlardaki yetkilileri, İyi Parti'nin yüksek menfaatlerini savunarak bir pozisyon alacak ve gerçeği arayacakları yerde, beni suçlamayı tercih etmişlerdir. Genel Merkez ve İyi Parti grup yetkilileri, ne yazık ki yaşanan süreci, Türkiye'de FETÖ ile mücadele konusunda parti programında madde bulunan ve FETÖ sızmaları konusunda en temiz parti olması için başarıyla mücadele ettiğimiz İyi Parti'yi savunacak şekilde değerlendirmemişlerdir.

Disiplin Kurulu sürecinde, televizyon programında sorduğum sorunun cevabını verme imkânım ortaya çıkacaktır. Büyük bir bölümü üzerinde daha önce hiçbir kitap yazılmamış alanlarda 26 kitap yazmış, 16 önemli eserin editörlüğünü yapmış, milli güvenliğimizi konusunda onlarca rapor kaleme almış bir akademisyen ve milletvekili olarak, araştırma ve inceleme yapmadan herhangi bir açıklama yapmadığımı ilgili kamuoyu bilmektedir.

İyi Partimizin yetkili kurullarına, İyi Parti'ye gönül veren milyonlarca ve Türk kamuoyuna önümüzdeki süreçte bu açıklamayı neden yapmak zorunda kaldığımı detayları ile açıklayacağım."

TIKLAYIN - İyi Parti'de Buğra Kavuncu hakkında 'FETÖ' iması yapan Ümit Özdağ, Disiplin Kurulu'na sevk edildi!

Ne olmuştu?

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına katılan İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun 'FETÖ'cü' olduğu imasında bulunarak, "FETÖ'cü bir sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsanız, öncesindeki başkan ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu veya olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa, bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır" demişti.

Özdağ'ın sözlerinin ardından yayına bağlanan Kavuncu, "Öncelikle şunu söyleyeyim, büyük bir üzüntüyle ve biraz da öfkeyle dinledim. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım, bana bu iftiralarda bulunan kişiyle ilgili. Allah herkesi iftiradan saklasın" diye konuşmuştu.

Özdağ'ın açıklamalarına parti içerisinden tepkiler yükselmiş, partinin 81 il başkanı Özdağ hakkında disiplin sürecinin başlatılmasına yönelik talepte bulunmuştu.