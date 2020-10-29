İyi Parti'de Buğra Kavuncu hakkında 'FETÖ' iması yapan Ümit Özdağ, Disiplin Kurulu'na sevk edildi!

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki sözlerinin ardından Genel Başkan Meral Akşener tarafından Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

İyi Parti'den yapılan açıklamada, partinin il başkanları ve 108 ilçe başkanının Özdağ hakkında 'disiplin sürecinin başlatılması yönünde talepte bulunduğu' hatırlatıldı. Bu gelişmelerin ardından Genel Başkan Akşener'in Ümit Özdağ’ın Disiplin Kurulu’na sevkine karar verdiği belirtildi.

Ne olmuştu?

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına katılan İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun 'FETÖ'cü' olduğu imasında bulunarak, "FETÖ'cü bir sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsanız, öncesindeki başkan ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu veya olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa, bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır" demişti.

Özdağ'ın sözlerinin ardından yayına bağlanan Kavuncu, "Öncelikle şunu söyleyeyim, büyük bir üzüntüyle ve biraz da öfkeyle dinledim. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım, bana bu iftiralarda bulunan kişiyle ilgili. Allah herkesi iftiradan saklasın" diye konuşmuştu.

Özdağ'ın açıklamalarına parti içerisinden tepkiler yükselmiş, partinin 81 il başkanı Özdağ hakkında disiplin sürecinin başlatılmasına yönelik talepte bulunmuştu.