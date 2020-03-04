T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dişilerin erkeklerden daha uzun yaşamasının sırrı çözüldü

04 Mart 2020 19:47

Tüm canlı türlerinde dişilerin erkeklerden daha uzun yaşamasının gizemi çözüldü. 

Euronews'ten Sertaç Aktan'ın haberine göre; New South Wales Üniversitesi'ndeki uzmanlar tarafından yapılan ve Biology Letters dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma aynı cinsiyet kromozomundan iki kopyaya sahip olmanın daha uzun yaşam süresine kavuşmakla bir bağlantısı olduğu görüldü. Araştırmacılar ikinci kopyanın bir tür koruma işlevi gördüğünü belirtiyor.

Uzmanlara göre yeni araştırmada ortaya çıkan bulgular uzun yaşamın sırları ile ilgili çok önemli veriler içeriyor ve sonunda insan ömrünü uzatmak için kullanılabilir. Ne var ki, konu üzerinde daha fazla çalışma yapılmasının da şart olduğu not düşülüyor.

ETİKETLER

erkekkadınkromozomuzun yaşamerkekler mi kadınlar mı uzun yaşıyor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24