Dişilerin erkeklerden daha uzun yaşamasının sırrı çözüldü

Hücre içindeki potansiyel zararlar otomatik olarak sınırlandırılıyor

Bulgular ışığında anlaşıldı ki insan hücrelerinde bulunan DNA'larda kromozomlar rastgele şekilde ya XY (erkek) ya da XX (dişi) şeklinde bulunuyor ancak sadece dişi canlıların hücrelerinde X kromozomlarından sadece biri rastgele olarak aktive ediliyor.

Bunun sonucunda bir hücrede meydana gelen zararlı bir mutasyon bölünerek çoğalan hücrelerin tümünü etkileyemiyor. Dolayısı ile hücre içinde oluşan potansiyel zararlar otomatik olarak sınırlandırılmış ve karantinaya alınmış oluyor.

Yaşam erkekler için daha zor ve riskli

Çalışmanın başındaki isimlerden Dr.Zoe Xirocostas yaşam ortalamasının kısalığı hakkında genlerin yanı sıra diğer unsurların da bulunduğuna dikkat çekiyor:

"Erkeklerin doğal yaşamda ve uygar hayatta kendine doğru eşi bulabilmek için ortalamada hep daha fazla risk alan taraf olmak zorunda kalıyor. Kavga etmek, alanını belirlemek ve diğer erkeklerle pek çok konuda rekabet etmek gibi şeyler de erkek türünün daha kısa bir yaşam sürmesi üzerinde önemli bir etkiye sahip."

Tüm ortalamada dişi canlıların erkeklere oranla yüzde 17,6 daha uzun yaşıyor. İnsanlarda ise bu ortalama yüzde 20,9 ile kadınlar lehine.