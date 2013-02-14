Dişi lepistesi etkilemek için çirkin arkadaştan faydalanıyorlar

İtalyan Padua Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre erkek lepistesler dişilerini etkilemek için "çirkin" arkadaşlarından faydalanıyor. Araştırma ekibinden Clelia Gasparini bu eğilimi "Eğer çirkin arkadaşların varsa, onların yanında daha yakışıklı görünürsün" sözleriyle açıkladı.

Lepisteslerin kur yapma alışkanlıklarını inceleyen araştırma İngiliz Royal Society dergisinde yayımlandı.

Araştırmacılar, akvaryumun iki farklı köşesine yerleştirdikleri dişi lepisteslerin birinin yanına rengârenk ilgi çekici erkek lepistesler, diğerinin yanına ise monoton renkli lepistesler koydu. Akvaryuma sonradan eklenen erkek lepisteslerin yüzde 62'si "çirkin" erkeklerle çevrili olan dişi lepistese yanaşmayı tercih etti.

Araştırma ayrıca lepisteslerin ne kadar sıradan bir renge sahiplerse, renkli erkeklerin olduğu gruba yanaşmaya o kadar çekindiklerini gösterdi.

(Deutsche Welle Türkçe)