Dişi köpeğin annelik dramı

T24 -

"Köpekler de insanlar gibi yavrularını bırakmak istemez"

Yeniimaret mevkisinde bir otomobilin çarpması sonucu yavrusu ölen anne köpek, vatandaşlar tarafından kanala atılan yavrusunun ölüsünü kulağından çekerek kaza bölgesine taşıdı.Aradan geçen 24 saate rağmen ölen yavrusunun başından ayrılmayan anne köpek, zaman zaman minik yavrusunu yalayarak uyandırmaya çalışması görenleri duygulandırıyor.İki yavrusu olduğu öğrenilen köpeğin, diğer yavrusunu ise yanından ayırmadığı görüldü. Anne köpeğin yürek burkan hali, bir otomobilin çarpması sonucu yavrusunun yol kenarında ölmesiyle başladı.Görenlere büyük bir dram yaşatan anne ve yavrunun bir kaza sonucu ayrılması, anneliğin tüm canlılarda içgüdüsel bir davranış olduğunu gözler önüne sermişti.Yavrusunun can verdiğini gören anne köpek, önce yavrusunun hayatına kasteden otomobile kızgınlığını yoldan geçen tüm araçlara havlayarak göstermiş, ardından dakikalarca ölen yavrusunun başından ayrılmamıştı.Köpeğin bu durumu ise o sırada yoldan geçen gazeteciler tarafından görüntülenmişti.Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Erdal İlgü, annelik içgüdüsünün tüm canlılarda olduğu gibi özellikle köpeklerde de çok ileri düzeyde olduğunu belirtti.Köpeklerin ölen yavruları başında günlerce bekleyebileceğini ifade eden İlgü, "Köpekler çok sadık hayvanlardır. Onlarda da annelik içgüdüsü tıpkı insanlarda olduğu gibidir. Yavrusu belli bir büyüklüğe gelene kadar yanından ayırmazlar. Yavrularının her türlü kötülüğe karşı korurlar" diye konuştu.