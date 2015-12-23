Dişi aslanlar hayatta kalmak için 'erkekleşiyor'

Afrika'da araştırma yapan bilim insanları, bazı dişi aslanların yelelerinin çıktığını ve erkek gibi kükrediğini tespit etti. İlk kez kayıt altına alınan aslanlar, önümüzdeki günlerde bir belgeselde de yer alacak.

Radikal’de yer alan habere göre, Botswana'daki Okavango Deltası'nda gerçekleştirilen BBC çekimlerinde, dişi aslanların bir "erkek" gibi görünmenin dışında yine onlar gibi daha derinden ve maskülen bir kükreyişe sahip olduğu gözlemlendi.

Bölgede 5 dişi aslanın aynı genetik mutasyon nedeniyle hormonal dengesizlik göstererek yelelerinin çıktığı tahmin ediliyor. Dişi aslanların yaşadığı bu dengesizlik, doğal ortamda hemcinslerine karşı bölgesini genişletme, onları korkutma ve bölgede çok sayıda erkek aslan olduğuna inandırma avantajı kazandırıyor.

Noel'de BBC'de yayınlanacak belgeselin yapımcılarından biri olan Chris Packman, bu değişimin dişi aslanların bölgesini genişletmesini sağlaması durumunda, hayatta kalma şanslarının da artıracağını düşünüyor. Packman, dünyanın en ikonik hayvanlarının evriminin gözlerinin önünde gerçekleştiğine dikkat çekiyor.

Hayatta kalmanın bıçak sırtında olduğu bölgede türlerin hayatta kalmak için geçirdiği mutasyon bununla da sınırlı değil. Yine aynı belgeselde bir kuş türünün kendini korumak için "zehirli tırtıl" taklidi yaptığına da tanık olundu.