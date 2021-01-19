Discovery'nin ortak olduğu BluTV'nin CEO'su, 'desteklerinden dolayı' RTÜK Başkanı Şahin'e teşekkür etti

İnternet üzerinden video yayıncılığında Türkiye’nin ilk şirketlerinden biri olan BluTV'ye ABD’li medya şirketi Discovery ortak oldu. BluTV'nin kurucusu ve CEO'su Aydın Doğan Yalçındağ, ortaklığa ilişkin bir mesaj paylaşırken, "Dijital yayıncılığın gelişmesine olan tüm desteklerinden dolayı Sayın Ebubekir Şahin'e Blutv adına özellikle teşekkür etmek isterim" dedi.

Doğan Ailesi’nin yatırımı olan BluTV’den yapılan açıklamaya göre Discovery, şirketin yüzde 35 hissesini alacak. Stratejik ortaklık, BluTV platformunda Discovery içeriklerinin yayınlanmasını da kapsıyor.

Ortaklığı Twitter hesabından duyuran Yalçındağ, "Güzel bir haber paylaşmak isterim. Amerika’nın en büyük medya şirketlerinden Discovery, BluTV’ye ortak oluyor. Discovery’nin bu evrede şirketimize ortak olması hepimiz için büyük bir gurur kaynağı" ifadesini kullandı.

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Yalçındağ, BluTV'nin bu ortaklık sayesinde içerik sayısının artacağını belirtirken, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yatırım ile birlikte geçtiğimiz 4 senede ürettiğimiz içerik sayısına yakın içeriği bu sene yayınlayacağız. Yurt dışı büyümemizi daha da hızlandırıcağız, dünyanın en büyük dijital platformları arasında yer alacağız. Takipte kalın.

"İlk günden beri arkamda olan ve bana inanan aileme desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

"Blutv’yi bugünlere benimle beraber getiren inanılmaz çalışkan ve özverili ekibimize çok teşekkür ediyorum.

"Ve tabii ki bizi ilk günden beri destekleyen değerli üyelerimize, Blutv adına çok teşekkür ediyorum.

"Dijital yayıncılığın gelişmesine olan tüm desteklerinden dolayı Sayın Ebubekir Şahin'e Blutv adına özellikle teşekkür etmek isterim."