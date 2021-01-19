Discovery, internetten video yayıncılığının öncüsü BluTV'ye ortak oldu

İnternet üzerinden video yayıncılığında Türkiye’nin ilk şirketlerinden biri olan BluTV, ABD’li medya şirketi Discovery ile ortaklık kuruyor. Doğan Ailesi’nin yatırımı olan BluTV’den yapılan açıklamaya göre Discovery şirketin yüzde 35 hissesini alacak. Stratejik ortaklık, BluTV platformunda Discovery içeriklerinin yayınlanmasını da kapsıyor.

BloombergHT’nin haberine göre Discovery, BluTV’nin popüler Türkçe içeriklerini uluslararası dijital yayın platformu discovery+ için Türkiye dışında kullanabilecek.

BluTV’nin Kurucusu ve CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ, ortaklıkla ilgili “Dünyanın önde gelen medya ve eğlence şirketlerinden biri olan yeni stratejik ortağımız Discovery ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

Justwatch verilerine göre 2020’nin 3. çeyreği itibariyle Türkiye streaming pazarında BluTV’nin pazar payı yüzde 43 seviyesinde. BluTV’yi yüzde 24 ile Netflix ve yüzde 16 ile Amazon Prime takip ediyor.