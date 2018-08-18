Dişçiye gitti, 'tutuklu' olduğunu öğrendi

İstanbul’da yaşayan ve 5 ay önce bir mağazada cüzdanını çaldıran 35 yaşındaki Muhammed Seyyid Kaya, memleketi Sivas’ta diş muayenesi için gittiği hastanede ‘tutuklu’ olduğunu öğrendi.

Kaya, araştırmaları sonucunda, kendisi hakkında hırsızlık suçundan işlem yapıldığı ve tutuklama kararı verildiği bilgisine ulaştı. Daha önce cüzdanını çalan kişinin kendisini Muhammed Seyyid Kaya diye tanıttığı, bu halde yasal işlem yapılan kişinin tutuklandığı ve hakkında dava açıldığı belirlendi. Kaya, kendisinin gerçek ‘Muhammed Seyyid Kaya’ olduğunu kanıtlamak için yasal yollara başvurdu.

24 Mart’ta ailesiyle İstanbul Güneşli’de bir giyim mağazasının soyunma kabininde bıraktığı cüzdanını çaldıran Muhammed Seyyid Kaya, cüzdanının çalındığını fark edip polis merkezine giderek durumu anlattı ve ifade vererek yasal işlem yapılmasını istedi. Kaya, cüzdanında bulunan kimlik, sürücü belgesi ve banka kartlarının bilgilerini paylaştı. Daha sonra Kaya’nın Nüfus Müdürlüğü’ne yaptığı başvurusu üzerine kurum, kendisine yeni kimlik kartı verdi.

"Tutuklu olsam burada nasıl olurum?"

Tedavisi için memleketi Sivas’ta hastaneye giden ve sıra almak için kimlik numarasını görevliye veren Kaya, SGK’sının askıya alındığı bilgisine ulaştı. Bir başka görevliye yönlendirilen Kaya, tutuklu olduğu için SGK’sının durdurulduğunu öğrenince şok oldu. Kendisi gibi şaşkınlık yaşayan görevlilere, ‘Tutuklu olsam burada nasıl olurum’ diyen Muhammed Seyyid Kaya, olayı araştırmaya başladı. Bir yakının tavsiyesiyle e-devlet üzerinden bilgilerini sorgulayan Kaya, hakkında 31 Temmuz’da hırsızlık suçundan işlem yapıldığını ve 1 Ağustos’ta tutuklanmış olduğunu gördü. Kaya ayrıca, hakkında aynı suçtan İstanbul Büyükçekmece 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldığını ve 28 Ağustos’ta ilk duruşmasının yapılacağını öğrendi. Daha önce Kaya’nın kimliğini çalan kişinin, bir başka hırsızlık olayında yakalandığı, fotoğrafını değiştirdiği çalıntı kimlikle kendisini ‘Muhammed Seyyid Kaya’ diye tanıttığı, şüpheli hakkında bu kimlik üzerinden yasal işlem yapıldığı anlaşıldı.

Kendini ispat etmek için fotoğraf çektirdi

Savcılığın kendisinden ispat için istediği önden ve profilden fotoğrafları çektiren Kaya, “Polis olay yerine geldi. İlk ifademi sözlü olarak aldı. Daha sonra beni karakola davet ettiler. İfademi orada verdim. İfadeyi verirken de polis, bu tür vakaları aydınlatmanın biraz zor olduğunu ifade etti. Genellikle parayı aldıktan sonra kimliği ve cüzdanı attıklarını söyledi. İfademi verdim. Polisten bir yazı alarak, görüntüleri almak için mağazaya kendim gittim. Görüntüleri alıp tekrar polise gidip teslim ettim” dedi.

"Ya o adamı çıkarıp beni tutuklarlarsa"

Olayla ilgili kaygı duymaya devam ettiğini belirten Kaya, “Eşim hamile, doğumu yaklaştı, o zamana kadar çözülebilecek mi? Maalesef Türkiye’de böyle işler yavaş işliyor. Böyle bir tatsız hadise gerçekleşti. Kendi kimliğimi ispat etmek için fotoğraflar çektirdim. Bir sürü evrak toparladım. Mağdur edilmişken bir yandan da buna ben sebep olmuşum gibi ayrıca bir çaba içerisine giriştim. Mübaşir ‘Söylemle yetmez, bunları mahkemeye kadar yetiştireceksiniz’ dedi. Bazı farklı kararlar görünce bununla ilgili bende o adamı çıkarıp beni tutuklayabilirler diye bir kaygı da oluştu” dedi.

"Buna engel olunabilirdi"

Kaya, “Bir suçluyu suçüstü yakalıyorlar, suçlu ‘İşte ben buyum’ diyor. Veriyor bir tane kimlik. Kimlik tespiti denen şey nedir? Onun sözüne itibar ediyorlar. Daha önce parmak izi vermiş biriyim. En azından böyle bir şeyde parmak izine bakılması gerekmez mi? Bunlar çok basit bir şekilde engellenebilirdi. Şimdi şöyle bir kaygı da var. Bu benim sicilimde görünecek mi? Bu dışarıdan görüldüğü zaman hakkımda bir hırsızlık davası açılmış ama beraat gibi görülecek mi? Bir izi kalacak mı? Bu konuda da kim ne derse açıkçası inanamam, itibar edemem. Artık her şeye kuşku ile yaklaşıyoruz” dedi.