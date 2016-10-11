Dişçide 1 saat 25 dakika süren kasklı soygun

Maltepe'de kasklı 2 kişi, önce dişçi ve çalışanlarına ardından da muayenehaneye gelen müşterilere plastik kelepçe takıp ağızlarını bantladı. Soyguncular, 10 kişinin üzerindeki para, ziynet eşyası, cep telefonu ve kredi kartlarını alarak kayıplara karıştı. Dişçideki korku dolu dakikalar 1 saat 25 dakika sürdü.

Doğan Haber Ajansı (DHA)'nın haberine göre, soygun geçtiğimiz cumartesi günü Maltepe Altıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası alınamayan bir motosikletle gelen iki kişi, 5 katlı binanın 2'nci katında bulunan diş hekimi Zehra E.'nin muayenehanesine geldi.



Zili çalan soygunculardan biri arkadaşının dişinin ağrıdığını söyleyerek içeri girmek istedi. Muayenehanede çalışan Nazlı G. randevularının olmadığını bu nedenle içeri alamayacağını söyledi. Bunun üzerine kasklı iki soyguncu, silahlarını çekerek içeri girdi. Soyguncular içeride bulunan diş hekimi ve iki çalışanı ile birlikte hastaları silah çekerek etkisiz hale getirdi.





Dişçidekilerin ellerini kelepçeleyip, ağızlarını bantladılar

Soyguncular içeride bulunanların ellerini plastik kelepçe ile bağlayıp ağızlarını bantladı. Muayenehanede bulunanlar büyük korku ve panik yaşadı. Soygun sırasında randevusu olup da gelen hastalar da, içeriye alınarak aynı şekilde kelepçelenip bantlandı.



Soygun 1 saat 25 dakika sürdü

İki soyguncu 1 saat 25 dakika boyunca hasta ve çalışanların üzerindeki para, ziynet eşyası, cep telefonu ve kredi kartlarını alarak geldikleri gibi hızla olay yerinden kaçtılar. Soyguncuların kaçmasının ardında bir çalışan cama vurarak çevreden yardım istedi.



Polis kaçan soyguncuları arıyor



Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.



Dişçide çalışan bir kişi, "İki hırsız geldiler silahların dayadılar. Kelepçeler takıldı ellerimize. Beni ameliyat sırasında yakaladılar zaten. Her gelen müşteriyi içeri aldılar. Bir saatten fazla sürdü. Herşeyi aldılar“ diye konuştu



Soygundan sonra olay yerine çok sayıda resmi ve sivil ekip sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik kamerası çalışması yaparken, olay yeri inceleme ekipleri de muayenehanede çalışma yaptı. Polis, soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

