Dışarıda yemek yemek şişmanlatıyor

Ev dışında yenilen öğünler arttıkça fazla kiloların da arttığını belirten Diyetisyeni Meltem Şeniz Toksoy, dışarıda yenen yemeğin daha fazla yağ ve sodyum alımına yol açtığını söyledi.



Şehir hayatının koşuşturması ve yoğun iş temposu sebebiyle birçok insan evden çok dışarıda yemek yiyor. Günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı ofis masasında poğaça veya açma gibi ürünlerle yapmayı tercih edenlerin sayısı bir hayli fazla.

Diyetisyen Meltem Şeniz Toksoy, dışarıda yenilen öğle ve akşam yemeklerinin ise ciddi oranda yağ ve sodyum alımına neden olduğunu ancak ihtiyaç duyulan besin öğelerini yeterince içermediğini söyledi.

Ev dışında yenilen öğünler arttıkça fazla kiloların da arttığına ve sağlıklı kiloyu korumanın gittikçe zorlaştığına dikkat çeken Toksoy, “Size geniş menü alternatif sunan mekanları tercih edin. Bilmediğiniz yemeklerin içeriğini garsonlara sormaktan çekinmeyin. Yemeğe yalnız gitmemeye özen gösterin. Yemekte arkadaşınızla sohbet edin ya da kitap gazete okumak gibi yemek dışındaki şeylerle ilgilenin” dedi.



Salata tercihi önemli



Meltem Şeniz Toksoy’un dikkat çektiği noktalardan biri de salata seçimi: “Hafif bir yemek sipariş etmek isteyenler, neredeyse her restoranın menüsünde yer alan Sezar salatayı tercih ederler. Ancak Sezar salatanın sosu, salatayı ana yemekler kadar kalorili bir besin haline getirir. Onun yerine Akdeniz salata ya da deniz mahsulleri salata tercih edin. İki dilim tahıllı ekmek ve asitsiz bir içecekle hem sağlıklı hem de dengeli bir öğün yaratabilirsiniz.”



'Akşam yemeğe çıkacağım diye öğle yemeğini atlamayın'



“Dışarıda yiyeceğiniz gün bir önceki öğünü atlamayın” önerisinde bulunan Toksoy’a göre, açlığı kontrol altında tutamamak, restorandaki menülerin çekiciliğine daha kolay kapılmaya neden oluyor: “Evde olduğu gibi dışarıda yemek yediğinizde de kendinize dört besin grubunun bir arada bulunduğu yemekler sipariş edin. Örneğin, ızgara et veya tavuk, yanında yeşil salata, içecek olarak ayran ve 1-2 dilim tahıllı ekmek tüketebilirsiniz.”



'Büyük porsiyonlarla restoran kalitesini eş tutmayın'



Yemeğin porsiyon büyüklüğünün de çok önemli olduğunun altını çizen Diyetisyen Toksoy, “Günümüzde büyük porsiyonlar restoranın kalitesi ile eşdeğer tutuluyor, restoran seçerken tercih sebebi oluyor. Büyük porsiyonlarla yemek servis ettiğini bildiğiniz mekanlarda yemeğinizi küçük porsiyonlarda getirmelerini isteyin ya da ihtiyacınız kadarını tüketip kalanını paket yapmalarını rica edin” dedi.