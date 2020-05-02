Dışarıda egzersiz yaparken maske takmalı mıyız?

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Yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde sokağa çıktığımızda maske takmak artık birçoğumuzun alıştığı bir aktivite haline geldi. Ancak bu maskeler sokakta koşu yaparken nefes alıp vermeyi zorlaştırabiliyor.

ABD'li Wall Street Journal gazetesi, "Sokakta egzersiz yaparken maske takmalı mıyız?" sorusuna yanıt bulmak için sağlık uzmanlarıyla görüştü.

ABD'de Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezleri sokağa çıkan herkesin bir tür maske takmasını tavsiye ediyor. Bazı eyaletlerde sokağa çıkanlar için maske yasağı bulunuyor. Ancak Kaliforniya Üniversitesi'nin Bulaşıcı Hastalıklar Departmanı'ndan Henry Chambers'a göre sosyal mesafeyi korudukları sürece dışarıda spor yapanların maske takması için ciddi bir medikal gerekçe bulunmuyor.

Maskeyi diğerlerini korumak için taktığımızı ve maskenin ağzımız ile burnumuzdan yayabileceğimiz virüslere karşı bir bariyer görevi gösterdiğini hatırlatan Dr. Chambers, spor yaparken nefes alış verişimiz hızlandığı için maske takmıyorsak sosyal mesafeyi korumanın çok kritik olduğunu vurguladı.

Stanford Üniversitesi Tıp Okulu'ndan Paul Auerbach da koşu yaparken veya bisiklete binerken maskeyi boynuna asmayı ve başka insanlara yaklaştıklarında takmayı önerdi. Auerbach, kayak ve sörf sporlarında ise maske takılmaması gerektiğini çünkü ıslanırlarsa kullanımlarının zorlaşacağını ifade etti.