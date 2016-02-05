Diş macunu ve kondomlar artık marketlerde satılmayacak!

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Ali Sait Septioğlu, il sağlık müdürlüklerinden ruhsat almayan iş yerlerinin bundan sonra belirlenen 10 kalem dışındaki tıbbi ürünlerin satışını yapamayacağını belirterek, "Tıbbi cihazlar sadece iki yerde satılabilecek. Ya satış merkezleri ya da bizim yetki verdiğimiz eczaneler" dedi. Buna göre diş macunu ve diş protez ürünleri, kondom, hasta altı bezi, inkontinans pedi, topikal uygulanan sıcak soğuk kompres, yara bandı, flaster, pamuk, ağız çalkalama suyu, nefes açıcı burun bantları ürünlerinin marketlerde satılması yasaklanacak.

Radikal’in haberine göre Septioğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Bu ürünler satış merkezleri haricinde de satılabilecek. Satış merkezi olmayan, örneğin marketlerde, bakkallarda, her yerde satılabilecek. Tıbbi cihazları ise sadece iki yer satabilecek. Ya satış merkezleri ya da bizim yetki verdiğimiz eczaneler.

Eczaneler tüm tıbbi cihazları değil, bizim izin verdiklerimizi satabilecek. Tüm tıbbı cihazları ise tıbbi cihaz satış merkezleri satabilecek. İnternetten, marketten ya da herhangi bir yerden tıbbı cihaz satışı mümkün olmayacak. Tıbbi cihaz satan yerler eğer bunu ispatlamışlarsa, mevzuat ve yönetmeliğimiz çerçevesinde sorumlu müdür, satış tanıtım elemanı belgelerini de almışlarsa oralara biz yönetmeliğimizin çerçevesinde birtakım hakları veriyoruz. Onlar başvurularıyla ruhsat alabilecekler."

Septioğlu, "Bundan sonra halkımızın, tıbbi cihaz alışverişi yaparken, gittikleri yerde bu yerin ruhsatlı olup olmadığına mutlaka bakmaları lazım. Kendilerine ürün satışı yapan kişilerin yakalarında kimlik kartları olmak zorunda. Bundan sonra internet üzerinden, rastgele tezgahlardan tıbbı cihaz ürünleri almamaları gerekiyor"