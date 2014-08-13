T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Diş macunu Colgate Total’de kanser iddiası

Diş macunu markası Colgate'in ürettiği macunun içerisinde bulunan bir maddenin kansere neden olabileceği ve cinsel gücü azaltabileceği iddia edildi

13 Ağustos 2014 13:21

Dünyanın en büyük ağız sağlığı ürünleri firmalarından Amerikan Colgate’in ‘Colgate Total’ adıyla 1992 yılından beri 100 ülkede satışını yaptığı diş macunu ile ilgili ‘kanserojen’ iddiası dün ABD’nin en önemli medya organlarından Bloomberg tarafından dile getirildi. Bloomberg’e göre, birçok sağlık ürünleri firmasının yıllar önce ürünlerinden çıkardığı, Avrupa Birliği tarafından yasaklanan triclosan adlı kimyasal madde Colgate Total’de halen bulunmaya devam ediyor.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre Colgate, 1992’de Amerika‘nın 1 numaralı sağlık otoritesi Gıda ve İlaç Enstitüsü’ne yaptığı izin başvurusunda bu maddenin zararsız olduğunu gösteren bilimsel deneylerin de içinde bulunduğu 35 sayfalık bir rapor sunmuştu. FDA de hemen hemen tamamı Colgate tarafından finanse edilen bu araştırmalara dayanarak Colgate Total adlı ürünün satışına o dönemde onay verdi ve bu ürün halen o onay doğrultusunda üretiliyor.

 

Yeniden incelensin

 

Oysa ki son dönemde özellikle hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar triclosan maddesinin troid bezlerinin çalışmasında sorun yaratabileceğini, cinsel gücü ve sperm sayısını azaltabileceğini ve kasların gevşemesine sebep olabileceğini ortaya koydu. Daha da önemlisi bu maddenin kanserojen olabileceği yönünde çok önemli şüpheler belirdi. Ayrıca hamile kadınlar tarafından kullanılması durumunda doğacak çocuğun kilosunun da düşük olmasına sebep olabileceği belirtildi. Şimdi uzmanlar FDA’in Colgate Total için verdiği onayı yeni araştırmalar ışığında yeniden değerlendirmesini, bu maddeyi içeren el sabunu ve diğer temizlik ürünlerinin de benzer bir araştırma sürecine tabi tutulmasını talep ediyor. 

ETİKETLER

diş macunucolgate totalkansermadderisk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24