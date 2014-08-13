Diş macunu Colgate Total’de kanser iddiası

Dünyanın en büyük ağız sağlığı ürünleri firmalarından Amerikan Colgate’in ‘Colgate Total’ adıyla 1992 yılından beri 100 ülkede satışını yaptığı diş macunu ile ilgili ‘kanserojen’ iddiası dün ABD’nin en önemli medya organlarından Bloomberg tarafından dile getirildi. Bloomberg’e göre, birçok sağlık ürünleri firmasının yıllar önce ürünlerinden çıkardığı, Avrupa Birliği tarafından yasaklanan triclosan adlı kimyasal madde Colgate Total’de halen bulunmaya devam ediyor.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre Colgate, 1992’de Amerika‘nın 1 numaralı sağlık otoritesi Gıda ve İlaç Enstitüsü’ne yaptığı izin başvurusunda bu maddenin zararsız olduğunu gösteren bilimsel deneylerin de içinde bulunduğu 35 sayfalık bir rapor sunmuştu. FDA de hemen hemen tamamı Colgate tarafından finanse edilen bu araştırmalara dayanarak Colgate Total adlı ürünün satışına o dönemde onay verdi ve bu ürün halen o onay doğrultusunda üretiliyor.

Yeniden incelensin

Oysa ki son dönemde özellikle hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar triclosan maddesinin troid bezlerinin çalışmasında sorun yaratabileceğini, cinsel gücü ve sperm sayısını azaltabileceğini ve kasların gevşemesine sebep olabileceğini ortaya koydu. Daha da önemlisi bu maddenin kanserojen olabileceği yönünde çok önemli şüpheler belirdi. Ayrıca hamile kadınlar tarafından kullanılması durumunda doğacak çocuğun kilosunun da düşük olmasına sebep olabileceği belirtildi. Şimdi uzmanlar FDA’in Colgate Total için verdiği onayı yeni araştırmalar ışığında yeniden değerlendirmesini, bu maddeyi içeren el sabunu ve diğer temizlik ürünlerinin de benzer bir araştırma sürecine tabi tutulmasını talep ediyor.