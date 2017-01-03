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Yaşam
BBC Türkçe

Diş hekimleri: İş yerinde tatlı tüketimini azaltın

Hekimler, iş yerinde pasta, kek ve bisküvi gibi yiyeceklerin tüketiminin sağlık sorunlarına yol açtığına dikkat çekti ve çalışanların bu 'tatlı ikram kültüründen vazgeçmeleri için' önerilerde bulundu.

03 Ocak 2017 16:30

İngiltere'de diş hekimleri, iş yerine getirilen pasta, kurabiye, kek veya bisküvi gibi şeker ve yağ oranı yüksek yiyeceklerin sağlığı bozduğu uyarısında bulundu.

İngiltere'deki Royal College of Surgeons (Kraliyet Cerrahlar Koleji) Diş Hekimleri Fakültesi, iş yerinde oluşturulan 'tatlı ikram kültürünün' obeziteye neden olduğunu ve ağız sağlığını bozduğunu belirtti.

Fakültenin dekanı Profesör Doktor Nigel Hunt, yöneticilerin çalışanlarını tatlıyla ödüllendirmesi, çalışanların kutlama yapmak istemesi veya tatilden hediye olarak tatlı getirmesinin iş yerinde şeker tüketimini arttırdığını söyledi.

Ancak bunun, kişilerin sağlığına oldukça zarar verdiğinin altını çizdi ve çalışan bireyleri yeni yılda 'tatlı ikram kültürü' ile savaşmaya çağırdı.

Hunt, "Tatlı ikramı iyi niyetli olsa da, obeziteye ve kötü ağız sağlığına yol açıyorlar. Bu alışkanlığı değiştirmeli ve iş yerlerimizde sağlıklı seçimler yapmaya yönlendiren bir ortam yaratmalıyız" dedi.

Doktorlar ayrıca iş yerinde bu ikramlardan uzak duramayan tatlı düşkünlerine şekeri azaltmak bir takım önerilerde bulundu.

Doktorların önerileri şunlar:

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