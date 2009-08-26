Dış hatlar tütün yasası engeline takıldı

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali' nde yapılan sigara içme bölmesi, açılamadan kapatıldı.



Atatürk Havalimanı’nı kullanan yolcuların taleplerini karşılamak üzere sigara içme odası oluşturulduğu yönündeki haberlerin basında yer alması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri mekânda inceleme yaptı. Ekipler, inceleme sonucu, “Söz konusu yerin bu haliyle 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunu’na aykırılık teşkil ettiği ve mekânın kaldırılması” yönünde görüş bildirdi.



Sigara içilecek alanın tavanının yanı sıra etrafının da tel örgüyle yapılmasının güvenlik gerekçesiyle mümkün olmadığına yönelik görüş bildiren yetkililer, “Bu bölümün ön tarafı uçakların bulunduğu apron kısmına bakmaktadır. Aynı zamanda sigara içmek için planlanan yasanın tarif ettiği sisteme de uymamaktadır” dedi.

