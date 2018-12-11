'Diş eti rahatsızlıkları, kalp krizine etki ediyor'

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da diş hekimi Semra Güler Beşer, diş eti hastalığının, dişleri ağızda tutan lifler ile destek kemiklerini eriten, bulaşıcı ve bakteriyel enfeksiyon olduğunu belirterek, zamanında tedavi edilmezse enfeksiyonun bütün dişlerin kaybedilmesine yol açabileceğini söyledi. Beşer, \"Yapılan birçok araştırma, diş eti rahatsızlıklarının, felç ve kalp krizine etki ettiğini ortaya koymuştur\" dedi.

Bursa\'daki Özel Hayat Hastanesi\'nde görevli diş hekimi Semra Güler Beşer, diş eti hastalıklarının en önemli nedeninin, dişler temizlenmediği için meydana gelen bakteri plağı olduğunu söyledi. Diş eti hastalığının, dişleri ağızda tutan lifler ile destek kemiklerini eriten, bulaşıcı ve bakteriyel enfeksiyon olduğunu belirten Beşer, zamanında tedavi edilmezse enfeksiyonun bütün dişlerin kaybedilmesine yol açabileceğini kaydetti. Beşer, \"Yapılan birçok araştırma, diş eti rahatsızlıklarının; felç ve kalp krizine etki ettiğini, erken ve düşük kilolu doğum riskini artırdığını, şeker ve solunum yolu rahatsızlığı çeken hastalar için ciddi tehlike oluşturduğunu ortaya koymuştur\" diye konuştu.

Bakteri plağı oluşumuna ilişkin bilgi veren diş hekimi Beşer, \"Bakteri uzun süre diş eti yüzeyinde kaldıktan sonra diş taşı oluşur ve dişin üzerinde sertleşmeye başlar. Bakteriler burada salgıladıklarını toksinle diş etini tahriş eder ve enfeksiyon derinleşerek kemik boyuna ilerler. Bu da diş ve kemik kaybıyla sonuçlanır. Bu durum yüzün içerisine doğru çökmesine yol açar ve kişiyi gerçek yaşından daha da yaşlı göstererek, estetik problemlere yol açar. Bu yüzden hem çocuklar hem de erişkinler düzenli bir biçimde diş eti hastalığı kontrolünden geçmelidir\" dedi.

Semra Güler Beşer, kötü ağız hijyeninin yanı sıra sigara içmenin, stresin, ilaçların yan etkilerinin, hormonal değişikliklerin, diş sıkmanın ve gıcırdatmanın, kötü beslenme ile yaşam koşullarının da diş eti hastalıklarına etki edebileceğini söyledi.

Hastalığın en önemli belirtisinin ise diş kanamasını olduğuna dikkat çeken Beşer, \"Diş kanaması beraberinde ortaya çıkan ağız kokusu, ağrı, hassasiyet, metalik tat hissi diş eti hastalıklarının belirtilerindendir. Eğer dişlerde sallanma ve diş aralarında açılma var ise bu daha da ilerlemiş diş eti hastalığının bulgusudur\" diye konuştu.

Diş eti hastalığından korunmak için ağız hijyenine dikkat etmenin önemine vurgu yapan diş hekimi Beşer, doğru diş fırçasıyla doğru fırçalama yapılması gerektiğini ve diş aralarında diş ipi kullanılması gerektiğini söyledi. Beşer, doktorlar tavsiye ettiği sürece ağız bakım sularının da kullanılabileceğini belirterek, protez diş kullanan hastaların ise özel hazırlanan diş iplerini kullanması gerektiğini kaydetti.

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