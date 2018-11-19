Diş eti hastalıkları için tanı testi geliştiriliyor

İSTANBUL,(DHA) - DİŞ eti hastalıklarının başlamasında en önemli etken bakteriler olsa da genetik etkenler de önemli etkiye sahip. Bu anlamda İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Aydın Üniversitesi ile ortak yürütülen “Farklı Periodontal Hastalıklarda Tükürük Mikro RNA Profilinin Analizi” başlıklı bilimsel bir proje geliştirildi.

Proje ile hastalara anında uygulanabilecek tanı testi ihtiyacını karşılamayı amaçladıklarını belirten Moleküler Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi N. Ozan Tiryakioğlu, “Hızlı ve güvenilir tanı testleri geliştiriyoruz” dedi.

Hastalara uygulanan güncel tanı testlerinin zaman aldığını dile getiren Dr. Tiryakioğlu, \"Kronik diş eti hastalıkları ülkemizde en sık görülen hastalıklardan biri. Şu anda hastalara uygulanan testler hem zaman alıyor hem de diş eti hastalıkları konusunda özellikle de diş eti hastalıklarına yakalanma riskini belirleme açısından yetersiz kalıyor. Bu sebeple hastalarımıza anında uygulanabilecek testlere ihtiyaç duyuluyor. Projemizde elde edeceğimiz sonuçlar ile hastaya rahatsızlık vermeden uygulanabilen, hızlı ve güvenilir tanı testlerinin geliştirilmesini sağlayacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.