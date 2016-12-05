Diş doktoru ağzını açmadı diye 8 yaşındaki İrem'i darp etti, koltuktan attı!

Bursa’da annesinin sallanan süt dişini kontrol ettirmek için hastaneye götürdüğü 8 yaşındaki İrem Eti’nin, ağzını açmadığı gerekçesiyle kadın doktor R.G. tarafından yüzüne diş çekim aleti tarafından vurulduğu, kolundan tutulup koltuktan atıldığı belirtildi. Darp raporu alan Eti ailesi, doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Hüseyin Tüccar'ın haberine göre, olay, geçen 29 Kasım Salı günü saat 13.30 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi’nde bulunan Devlet Hastanesi Hürriyet Semt Polikliniği’nde meydana geldi. 38 yaşındaki Tülay Eti, kızı İrem’i sallanan süt dişini kontrol ettirmek için doktora götürdü. Küçük kızı yalnız başına içeriye alıp koltuğa oturtan kadın doktor R.G., İrem Eti’den ağzını açmasını istedi. Dişçiden korktuğu için ağzını açmayan İrem Eti’ye, doktor R.G., iddiaya göre, "Bu dişi çekmek lazım, çektirmeyeceksen niye geldin" diye bağırdı, ardından da elindeki diş çekme aparatıyla yüzüne vurdu, kolundan tutarak oturduğu koltuktan yere fırlattı. Çığlıklar içinde bağırarak kapıyı açıp annesine koşan küçük İrem, olan biteni anlattı.

Anneye de tokat attı iddiası

Kızının anlattıkları karşısında şoke olan Tülay Eti, İrem’in yüzünde kızarık, kolunda morluklar ve tırnak izlerini görünce R.G.’nin odasına girdi. Doktor R.G. ile anne Tülay Eti arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında R.G. iddiaya göre, "Madem kızın ağzını azmayacaktı niye getirdin" diyerek Tülay Eti’ye de tokat attı. Bu sırada içeriye giren güvenlik görevlileri, Tülay Eti’yi hastane dışına çıkardı.

Polis merkezine giden Tülay Eti, "Doktor R.G.’nin kızını darp ettiğini söyleyip, şikayetçi oldu. Eti, ifadesinde, "Kızımın sol koluna ve yüzündeki morlukları görünce içeriye girip niçin böyle bir şey yaptığını sorduğumda bana da bağırıp tokat attı, daha sonra aramıza güvenlik görevlileri girip ayırdılar ve beni dışarıya çıkardılar, beni ve kızımı darp eden doktordan şikayetçiyim" dedi.

Psikolog eşliğinde ifadesi alındı

Yaşı küçük olduğu için Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’nde Avukat ve psikolog eşliğinde ifadesi alınan İrem Eti, "Annemle birlikte doktora gittik. Annem dışarıda kaldı, hemşire beni içeriye yalnız aldı, koltuğa oturttu. Doktor bayan ağzımı açmamı istedi, ben de canım acıyacak diye açmadım. Sonra bana otur dişine bakacağım mecbursun diyerek elindeki aletle bir şeyler yaptı, canım yandı acıyor diye yüksek sesle bağırdım, bunun üzerine bayan doktor elindeki alet ile önce ağız kenarıma, sonra alın bölgeme sert bir şekilde vurdu. Ben acı ile istemediğimi söyleyince oturduğum koltukta sol kolumdan tutarak dışarıya doğru fırlattı" dedi.

İfadesi sırasında İrem Eti’nin yanında bulunan psikolog Özgün Baştürk Kahveci ise "Mağdur ile ifade öncesi yaptığım görüşmede ifadesi sırasında anlattığı gibidir mağdur yaşı itibariyle yer, zaman ve neden sonuç ilişkisini kurabilecek bilinçsel seviyededir" dedi.

"Çocuğumun psikolojisi bozuldu"

İrem Eti’nin babası Hüseyin Eti ise, "Ben bu işin peşini bırakmayacağım eşime ve özellikle kızıma vuran bu hanımefendi ya anne değil, ya da insanlıktan yoksun biri. Çocuğa yapılabilecek en kötü şeyi yapmış" dedi.

Hüseyin Eti ayrıca kendisinin Devlet Hastanesi Başhekimliği’nden arandığını belirterek, yapabilecekleri bir şeyin olup olmadığını sorduklarını söyledi.

Tülay Eti ve İrem Eti, Çekirge Devlet Hastanesi ve Adli Tıp Kurumu’ndan darp raporu aldıktan sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu. Üzerine atılı iddiayı kabul etmeyen diş doktoru R.G. hakkında soruşturma başlatıldı.