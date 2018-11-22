Diş çürükleri hastalıklara davetiye çıkarıyor

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Gemalmaz, hastalıkların temelinde diş çürüklerinin olabileceğine dikkat çekerek, \"Ağız ve diş sağlığı, genel vücut sağlığı açısından büyük önem arz ediyor\" dedi.

Türkiye\'de ilk defa 1908 yılında \'Dişçi Mektebi\' adıyla merkezlerin kurulduğunu söyleyen Prof. Dr. Gemalmaz, Türk Dişhekimleri Birliği\'nin öncülüğünde 1996 yılından itibaren 22 Kasım günü kutlanan \'Diş Hekimliği Günü’ dolayısıyla ağız ve diş sağlığına yönelik önemli bilgiler verdi.

ÇÜRÜK BİRÇOK HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Aynı haftanın \'Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası\' olarak anıldığını ve çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirten Prof. Dr. Gemalmaz, \"Ağız ve diş sağlığı genel vücut sağlığı açısından büyük önem arzeder. Ağız ortamında diş çürüğü ve dişeti hastalıkları gibi sağlık problemlerinin bulunması kardiyovasküler sorunlar, üst solunum yolu enfeksiyonları, endokardit gibi genel vücut sağlığı ile ilgili sorunlara neden olabilir. Sağlıksız ağız tablosunun ve dönem dönem şiddetlenen ağrı ile kendini gösteren akut diş abselerinin uzun dönem ağızda bulunması neticesinde beyin absesi oluşumuna kadar ilerleyen durumlar gözlemleyebiliyoruz\" diye konuştu.

HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Önemli sağlık sorunlarına yol açabilen diş çürüğü ve dişeti hastalıklarının önlenmesinin son derece basit olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gemalmaz, \"Kişinin ağız bakımını düzenli olarak yerine getirmesi için uygun diş fırçası ve fırçalama tekniklerini kullanmasının yanısıra dişlerin arayüzlerine biriken gıda artıklarını gidermek amacı ile dişipi yada ara yüz fırçası kullanması gerekir. Her gün ağız bakımına ayıracağımız bir kaç dakika ağız sağlımızı korumamıza yardımcı olacağı gibi genel sağlığımıza da büyük katkılar sağlar. Ağız sağlığımızı korumak için ikinci yapacağımız basit önlem ise yılda en az 1 kez diş hekimi muayenesi olmaktır\" ifadelerini kullandı.

6 AYDA BİR DOKTOR KONTRÖLÜ ŞART

Bireylerin çürük riskleri ve dişeti hastalığı taşıma potansiyelleri bireysel olarak farklılık gösterdiğini vurgulayan Prof. Dr. Gemalmaz, \"Bu nedenle çürük riski yüksek, dişeti hastalığı taşıma riski yüksek olan bireylerin 6 ayda bir kez mutlaka dişhekimi muayenesi olması gerekir. Yüksek risk grubunda olmayan sağlıklı bireylerin ise yılda 1 kez muayene olması yeterli olur. Her hastalıkta olduğu gibi diş çürükleri, dişeti hastalıkları ve çevre dokuların tümoral oluşumları açısından da erken teşhis çok büyük önem taşır. Basit bir dolgu girişimi ile çözülebilecek küçük sorunlar, hastanın dişhekimine genel kontrol muayenelerini aksatması neticesinde büyük çürüklere ve ileri dişeti hastalıklarına dönüşür ve neticede çok daha ağrılı ve masraflı tedavi seçenekleri gerekli olur\" dedi.

ÇOCUKLARIN DİŞLERİNE DİKKAT!

Koruyucu hekimlik önlemlerinin alınmasına dikkat çeken Prof. Dr. Gemalmaz, \"Hastalıkları erken teşhis edip tedavi etmenin yanısıra koruyucu hekimlik önlemlerinin alınıp dişlerin ağıza sürmesinden itibaren diş çürüklerinin oluşumunun önlenmesi de önemlidir. Bu konuda okullarda gerçekleştirilen kapsamlı taramalar, çocuklara ağız sağlığını koruma yöntemlerinin öğretilmesi ve ailelerin koruyucu diş tedavilerini aksatmamak adına çocuklarını dişhekimine götürmeleri önemlidir. Çocukluk döneminde ağızda bulunan süt dişlerinin korunmasının yanısıra 6 yaşından itibaren ağıza çıkan daimi dişlerin korunması amacı ile de 6 ayda bir dişhekimi kontrolü gerekir. Çocukların düzenli dişhekimi muayenelerinin yapılması erken dönemde dişhekimi korkusunun yenilmesine ve çocukluk çağından itibaren dişhekimi kontrolü bilincinin geliştirilmesine de büyük katkı sağlar\" diye konuştu.

DİŞ HEKİMLİĞİ 110\'UNCU YILINI KUTLUYOR

Dişhekimliği teknolojilerinin Türkiye\'de de hızla ilerlediğini söyleyen Prof. Dr. Gemalmaz, \"Türkiye’de ilk dişhekimliği okulunun 1908 yılında açıldığını göz önünde bulundurulduğunda bilimsel diş hekimliği ülkemizde 110\'uncu yılını kutlamaktadır. Dünyada büyük bir ivme ile gelişen dişhekimliği teknolojileri ülkemizde de hızla ilerlemektedir. Ülkemiz dişhekimliği dünya standartlarında mevcut olan tüm teknolojik gelişmelere ve malzemelere sahiptir. Dişhekimliği bilimi teknik ekipman ve malzemelerin yanısıra hekimin bilgi ve becerisine dayanır\" ifadelerini kullandı.