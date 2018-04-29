T24 LogoT24 Logo
Yaşam
BBC Türkçe

Diş ameliyatları sanal gerçeklik gözlükleriyle daha konforlu olacak

İngiltere'deki bilim insanları dişçi koltuğundaki insanlara sanal gerçeklik gözlüğü takmanın bu kişilerin diş ameliyatı sırasındaki stres seviyesini azalttığını ortaya çıkardı. Hastalar aynı zamanda daha az acı hissetti.

29 Nisan 2018 20:30

Dişçi sandalyesinde oturmak sahilde yürümek kadar eğlenceli olabilir mi?

İngiltere'deki bilim insanları dişçi koltuğundaki insanlara sanal gerçeklik gözlüğü takmanın bu kişilerin diş ameliyatı sırasındaki stres seviyesini azalttığını ortaya çıkardı.

Environment and Behaviour Jornal'da yayınlanan araştırmaya göre bu yöntem bazı kişilerin dişçi korkusunun üstünden gelmek için bile kullanılabilir.

University of Plymouth'taki araştırma ekibinden Sabine Pahl, "Doğal mekanlara giden insanların stres seviyesinin düştüğünü biliyoruz. Biz de doğayı en stresli ortamlardan birine getirmenin bir faydası olabilir mi diye düşünerek bu araştırmayı yaptık" dedi.

Deneylerde kent ortamı gösterilen kişilerin diğerleri kadar rahatlamadığı da fark edildi.

BBC'ye konuşan Pahl, "Sanal gerçeklik gözlükleriyle kendilerini doğada hisseden bireylerde acının çok daha düşük olduğunu gördük. Kent ortamını gören kişilerin acı seviyesi ise sanal gerçeklik kullanmayan deneklerle neredeyse aynıydı."

Araştırmada kullanılan diş hekimiMelissa Auvray de, insanların dişçi sandalyesindeki streslerini ve korkularını azaltmak için kullanılabilecek her yöntemin denemeye değer olduğunu söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HastalarBehaviour JornalUniversityPlymouthSabine PahlBizBBCPahlKentAuvray

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24